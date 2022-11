Nie liczcie na dodatki do God of War: Ragnarok. To zamknięta historia

Co z ewentualnym rozszerzeniem fabularnym do gry? Nie ma raczej co na nie liczyć.

W najnowszym odcinku podcastu Kinda Funny Games organizatorzy mieli okazję porozmawiać z Ericiem Williamsem, czyli reżyserem najnowszej części serii God of War, czyli gry God of War: Ragnarok. Deweloper został zapytany między innymi o przyszłość wspomnianej produkcji studia Santa Monica. Nie mamy dla Was dobrych wieści.

Nie liczcie na dodatki do God of War: Ragnarok

Williams stwierdził jedynie, że jest to duża gra i uważa, iż w grze znalazło się wszystko, co miało się znaleźć. Nieco po tym nadzieje graczy zostały jednak odrobinę rozpalone przez reżysera większości gier z cyklu, Cory’ego Barloga, który na swoim profilu na Twitterze ujawnił jedynie, że niedomknięte wątki czy nierozwiązane do końca kwestie to historia na inną grę.

Przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na rynku 9 listopada bieżącego roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Po więcej informacji zapraszamy do naszej encyklopedii.