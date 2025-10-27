Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser Final Fantasy 7 Rebirth zdradza, która gra zasługuje na tytuł GOTY 2025

Patrycja Pietrowska
2025/10/27 07:30
0
0

Bez zaskoczeń.

Clair Obscur: Expedition 33 to niewątpliwie tytuł pretendujący do nagrody Gry Roku. Swoje zdanie w tej kwestii wyraził właśnie Naoki Hamaguchi, reżyser odpowiedzialny między innymi za sukces Final Fantasy 7 Rebirth. Hamaguchi wskazał na debiutancką produkcję studia Sandfall Interactive jako swój osobisty typ do zdobycia GOTY 2025.

Final Fantasy 7 Rebirth
Final Fantasy 7 Rebirth

GOTY 2025 – reżyser Final Fantasy 7 Rebirth stawia na Clair Obscur: Expedition 33

Choć Clair Obscur: Expedition 33 czerpie inspirację z jRPG i zawiera turowy system walki, Hamaguchi podkreśla, że skupianie się wyłącznie na mechanikach bitewnych byłoby błędem. Według dewelopera prawdziwą siłą Expedition 33 jest fakt, że wszystkie jej elementy zostały „świetnie dopracowane”. „To naprawdę świetna gra i zasługuje na tytuł Gry Roku”, przekazał Hamaguchi.

Na przykład świat przedstawiony, sceneria, postacie i fabuła są naprawdę świetnie dopracowane, podobnie jak sama rozgrywka. Myślę, że to wszystko razem tworzy spójną całość, dlatego gra jest tak wysoko oceniana, tak lubiana przez fanów i osiągnęła tak dobre wyniki sprzedaży.

Warto przypomnieć, że sami twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie celują w GOTY. Szef Sandfall Interactive, Guillaume Broche, przekazał niedawno, że zespół osiągnął już „znacznie więcej”, niż pierwotnie zakładał.

Tytuł Gry Roku nie jest czymś, do czego naprawdę dążymy; powinien być raczej konsekwencją stworzenia dobrej gry, a nie samym celem. – wspominał Broche.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy na koniec, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/jrpg/clair-obscur-expedition-33-is-final-fantasy-7-rebirth-directors-goty-pick-and-not-just-because-it-features-jrpg-inspired-combat-it-gets-all-of-the-elements-in-it-right/

Tagi:

News
GOTY
Gra roku
jRPG
Final Fantasy 7 Rebirth
turowy system walki
Game of The Year
Kepler Interactive
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Naoki Hamaguchi
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

