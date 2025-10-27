Reżyser Final Fantasy 7 Rebirth zdradza, która gra zasługuje na tytuł GOTY 2025

Clair Obscur: Expedition 33 to niewątpliwie tytuł pretendujący do nagrody Gry Roku. Swoje zdanie w tej kwestii wyraził właśnie Naoki Hamaguchi, reżyser odpowiedzialny między innymi za sukces Final Fantasy 7 Rebirth. Hamaguchi wskazał na debiutancką produkcję studia Sandfall Interactive jako swój osobisty typ do zdobycia GOTY 2025.

GOTY 2025 – reżyser Final Fantasy 7 Rebirth stawia na Clair Obscur: Expedition 33

Choć Clair Obscur: Expedition 33 czerpie inspirację z jRPG i zawiera turowy system walki, Hamaguchi podkreśla, że skupianie się wyłącznie na mechanikach bitewnych byłoby błędem. Według dewelopera prawdziwą siłą Expedition 33 jest fakt, że wszystkie jej elementy zostały „świetnie dopracowane”. „To naprawdę świetna gra i zasługuje na tytuł Gry Roku”, przekazał Hamaguchi.