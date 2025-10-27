Reżyser Final Fantasy 7 Rebirth zdradza, która gra zasługuje na tytuł GOTY 2025

Clair Obscur: Expedition 33 to niewątpliwie tytuł pretendujący do nagrody Gry Roku. Swoje zdanie w tej kwestii wyraził właśnie Naoki Hamaguchi, reżyser odpowiedzialny między innymi za sukces Final Fantasy 7 Rebirth. Hamaguchi wskazał na debiutancką produkcję studia Sandfall Interactive jako swój osobisty typ do zdobycia GOTY 2025.
GOTY 2025 – reżyser Final Fantasy 7 Rebirth stawia na Clair Obscur: Expedition 33
Choć Clair Obscur: Expedition 33 czerpie inspirację z jRPG i zawiera turowy system walki, Hamaguchi podkreśla, że skupianie się wyłącznie na mechanikach bitewnych byłoby błędem. Według dewelopera prawdziwą siłą Expedition 33 jest fakt, że wszystkie jej elementy zostały „świetnie dopracowane”. „To naprawdę świetna gra i zasługuje na tytuł Gry Roku”, przekazał Hamaguchi.
Na przykład świat przedstawiony, sceneria, postacie i fabuła są naprawdę świetnie dopracowane, podobnie jak sama rozgrywka. Myślę, że to wszystko razem tworzy spójną całość, dlatego gra jest tak wysoko oceniana, tak lubiana przez fanów i osiągnęła tak dobre wyniki sprzedaży.
