Rewolucja francuska. Zakaz mediów społecznościowych poniżej 15. roku życia

Dobre czasy dla mediów społecznościowych prawdopodobnie już były. Kolejny kraj dołącza bowiem do krucjaty przeciwko social mediom i ich wpływowi na dzieci.

W nocy z poniedziałku na wtorek we Francuskim Zgromadzeniu Narodowym odbyło się głosowanie w sprawie ustawy. Nie byle jakiej ustawy, tylko takiej, której następstwem byłby zakaz korzystania z mediów społecznościowych w przypadku osób poniżej 15. roku życia. Zapisy zostały przyjęte i to miażdżącą większością głosów – 130 za do 21 przeciw .

Teraz cios wyprowadziła Francja . W jednym z najważniejszych europejskich państw powstaje prawo, które w założeniu ma mocno ograniczyć obecność nieletnich w mediach społecznościowych.

Dziękujemy Komisji Europejskiej za utorowanie drogi do zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Wszystko zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony nieletnich, które przyjęto w lipcu ubiegłego roku po apelu Francji.

Teraz ustawa trafi do wyższej izby francuskiego parlamentu, czyli Senatu. W tym większość stanowią przeciwnicy Macrona, aczkolwiek również w Zgromadzeniu Narodowym obecny Prezydent nie ma większości, a mimo to udało tam udało się wszystko załatwić. Nie dziwi więc, że Gabriel Attal, czyli szef związanej z prezydenckim środowiskiem partii Renaissance liczy, iż Senat uchwali ustawę do połowy lutego.

Gdyby tak się stało, Francja osiągnęłaby swój cel, jakim jest wprowadzenie zapisów przed 1 września tak, by obowiązywały one już podczas nowego roku szkolnego. Jeden z zapisów mówi wszak również o całkowitym zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach średnich, czyli wprowadzeniu podobnego przepisu, który dotyczy już szkół podstawowych. Niemniej nie wszyscy są zadowoleni z planów rządzących w Paryżu.

Na ten przykład Arnaud Saint-Martin ze skrajnie lewicowego La France insoumise krytykował projekt, nazywając go “formą cyfrowego paternalizmu” oraz “nadmiernie uproszczoną” reakcją na negatywny wpływ technologii. Niemniej te głosy to mniejszość. Jeżeli ustawa przejdzie, cyfrowi giganci odpowiadający za media społecznościowe będą mieli czas do 31 grudnia, by dezaktywować wszystkie konta, które nie będą spełniały wymogów wiekowych.

Co istotne, Francja nie jest odosobniona w działaniach mających ograniczyć wpływ mediów społecznościowych na psychikę nieletnich. Tego typu przepisy jako pierwsza na świecie wprowadziła Australia, a prace nad jej odpowiednikiem trwają również w Turcji. Także w Polsce temat jest już podnoszony w sferze publicznej, ale na razie nie przełożyło się to na faktyczne działania legislacyjne.