Minister Cyfryzacji o ograniczeniu social mediów dla dzieci. Weryfikacja poprzez skan twarzy?

Teraz na ten temat wypowiedział się Krzysztof Gawkowski. Minister Cyfryzacji był w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w radiu RMF FM. Jedną z kwestii, o których rozmawiali dziennikarz i polityk, było właśnie ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych. Padł tutaj przykład Australii, która jako pierwsza na świecie wprowadziła do swojego prawodawstwa stosowne zapisy. Sam Gawkowski przyznał, że z jednej strony australijska sytuacja przekonała go do tego, że podobne zapisy powinny być też wprowadzone w Polsce . Z drugiej zaś stanowiła ona pewien materiał poglądowy na to, co można zrobić inaczej.

Mentalnie przekonałem się do tego po mojej wizycie w Australii 2 tygodnie temu. Spotkałem się z autorką i kreatorką przepisów, która przygotowała ograniczenie social mediów dla dzieciaków. Wiem, że długo nad tym pracowali. Wiem, jak wyglądały ograniczenia. Wiem, jakie wprowadzali na końcu poprawki i wiem już dzisiaj jedno. W Polsce social media też powinny być ograniczone. Nie jestem w stanie dzisiaj wskazać wieku, bo to rozstrzygnięcie powinno być wypracowane przez resort edukacji z psychologami, dzieciakami, rodzicami. Jednak uważam, że 16 lat to jest trochę za dużo. Sam jestem bliżej granicy 15 lat, bo Australia też się zastanawia, czy nie popełniła błędu z tymi 16 latami.

Drażliwą kwestią w zakresie kontroli wieku użytkowników pozostaje to, w jaki sposób ten wiek będzie ustalany. We wspomnianej Australii wszystko obywa się poprzez skan twarzy, ale nie bez powodu uważa się, że wdrożenie takiego akurat rozwiązania w naszym kraju byłoby niemożliwe. Co w tej sytuacji? Gawkowski twierdzi, że jego resort ma już pewne koncepcje, ale jednocześnie nie podaje tutaj żadnych szczegółów.