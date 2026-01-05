Zakaz korzystania z social mediów także w Polsce? Petycja w tej sprawie trafiła już do Senatu

Do polskich polityków trafiła petycja postulująca wprowadzenie zakazu korzystania z social mediów przed ukońćzeniem 16 lat.

Do parlamentu trafiła petycja postulująca wprowadzenie twardego progu 16 lat w zakresie korzystania z social mediów. Autor petycji wskazał na kwestie zdrowia psychicznego dzieci, ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności największych firm technologicznych. Sprawa oficjalnie znalazła się już na ścieżce legislacyjnej. Zakaz social mediów przed 16 rokiem życia także w Polsce? 11 grudnia 2025 roku do Senatu RP wpłynęła indywidualna petycja dotycząca nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku. Jej autor postuluje wprowadzenie jednoznacznego przepisu zobowiązującego serwisy społecznościowe działające w Polsce do ustalenia minimalnego wieku użytkowników na poziomie 16 lat. 18 grudnia 2025 roku dokument został skierowany do Komisji Petycji, co oznacza, że propozycja polskiego obywatela stała się przedmiotem formalnej analizy parlamentarnej.

Autor petycji jako kluczowy argument wskazuje na zdrowie psychiczne dzieci i młodszych nastolatków. Wiek 16 lat nie pojawia się w dokumencie przypadkowo, lecz jako granica istotna z punktu widzenia rozwoju poznawczego. Autor podkreśla również, że osoby poniżej tego wieku są szczególnie podatne na uzależnienia behawioralne, w tym nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych. Dokument przywołuje badania naukowe, m.in. American Psychological Association, wskazujące na związek pomiędzy intensywną obecnością na platformach społecznościowych a wzrostem depresji i stanów lękowych wśród dzieci i młodzieży. Drugim istotnym wątkiem poruszonym w petycji jest ochrona danych osobowych. Obowiązujące w Polsce przepisy, wynikające z RODO, pozwalają dziecku na samodzielne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych już od 13 roku życia. Zdaniem autora petycji jest to rozwiązanie niewystarczające w realiach współczesnej gospodarki cyfrowej. Petycja zwraca uwagę na skalę przetwarzanych informacji, takich jak dane biometryczne, lokalizacyjne, historia aktywności czy profilowanie reklamowe. Autor argumentuje, że podniesienie wieku do 16 lat byłoby zgodne z art. 8 RODO, który umożliwia państwom członkowskim stosowanie wyższego progu ochrony dzieci.

Z perspektywy rynku technologicznego istotny jest również fragment petycji dotyczący odpowiedzialności platform społecznościowych. Autor wskazuje, że młodsi użytkownicy są szczególnie narażeni na cyberprzemoc, grooming, kontakt z treściami pornograficznymi, materiałami dotyczącymi samookaleczeń czy dezinformacją. W dokumencie poruszono także problem wykorzystywania wizerunku, w tym przy użyciu technologii deepfake. Wprowadzenie obowiązkowego limitu wieku 16 lat miałoby zmusić firmy technologiczne do wdrożenia skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji wieku oraz bardziej rygorystycznej moderacji treści, co podniosłoby standardy bezpieczeństwa dla nieletnich użytkowników. Australia już wcześniej zdecydowała się na wprowadzenie ograniczeń w dostępie nieletnich do mediów społecznościowych i coraz częściej pojawia się jako punkt odniesienia w europejskich debatach regulacyjnych. Według autora polskiej petycji, ograniczenie dostępu do social mediów w młodszym wieku mogłoby także zmniejszyć presję rówieśniczą i skierować uwagę dzieci na aktywności poza światem cyfrowym, takie jak szkoła, sport lub zajęcia pozaszkolne. Na obecnym etapie nie jest to projekt ustawy, lecz formalny postulat obywatelski, który trafił pod obrady Komisji Petycji. To jednak pierwszy krok, który może zapoczątkować jedną z najważniejszych debat o cyfrowym dzieciństwie w Polsce. Dajcie znać w komentarzu czy chcielibyście takich zmian w zakresie korzystania z social mediów w przypadku osób nieletnich.