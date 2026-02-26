Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec ery twardziela? Młodzi widzowie chcą bardziej empatycznych bohaterów

Jakub Piwoński
2026/02/26 18:10
Wraz z rozwojem kina zmienia się wizerunek ekranowego mężczyzny. Czy samce alfa i cisi twardziele przechodzą właśnie do lamusa?

Przez dekady kino promowało dobrze znany wzorzec męskości – milczącego, silnego samotnika, który bierze na siebie ciężar świata, ale nie potrafi mówić o emocjach. Wszystko wskazuje na to, że ten model powoli odchodzi do lamusa. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Center for Scholars & Storytellers przy Uniwersytecie Kalifornii pokazuje wyraźną zmianę oczekiwań młodej publiczności. Dane ujawnił Deadline.

John Wick
John Wick

Młodzi widzowie mają dosyć superbohaterów. Chcą bardziej empatycznych mężczyzn

W ankiecie wzięło udział 1500 osób w wieku od 10 do 24 lat. Choć badanie dotyczyło amerykańskich odbiorców, jego wyniki wpisują się w szerszy trend widoczny także w popkulturze. Klasyczny „samiec alfa” – chłodny, zdystansowany heros – przestaje być atrakcyjny dla pokolenia Z i Alfy. Siła fizyczna czy dominacja nie są już kluczowymi cechami ekranowego idola.

Młodzi widzowie wolą bohaterów empatycznych, potrafiących budować relacje i otwarcie mówić o uczuciach. Chcą oglądać ojców zaangażowanych w rodzicielstwo, mężczyzn okazujących ciepło i wsparcie. Niedoskonałości nie stanowią problemu – ważne jest, by postacie były autentyczne i emocjonalnie dostępne.

Wyniki korespondują z innymi analizami z ostatnich lat, które wskazują, że młodsze pokolenia rzadziej interesują się wątkami romantycznymi czy seksualnymi. Zamiast tego większą wagę przykładają do przyjaźni, lojalności i wzajemnego wsparcia. Pytanie, czy Hollywood dostosuje się do tych oczekiwań i zacznie tworzyć bardziej wiarygodne, bliższe widzom portrety mężczyzn. Na pewno wskaźnik ten sugeruje szersze zjawisko, wychodzące nawet poza ramy kina, a będące zjawiskiem socjologicznym i kulturowym.

Źródło:https://deadline.com/2026/02/teens-masculinity-onscreen-survey-1236735260/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
FallingStickman
Gramowicz
Dzisiaj 20:13

Badania wcale nie wykazują, że młodzi ludzie nie chcą oglądać postaci w stylu archetypowych "twardzieli". Pytania są przygotowane dość stronniczo i sugerują pewne odpowiedzi. To słabo przygotowane badanie z równie słabymi wnioskami i tezami wysuniętymi znikąd. Poza tym, jak pokazuje ostatnie kilka lat, filmy i seriale z "uczuciowymi mężczyznami" radzą sobie znacznie słabiej niż te, które wykorzystują archetyp "twardziela".  Nie potrzeba badań, skoro dane już istnieją. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 19:25

To ciekawe, bo ja z kolei widziałem artykuły gdzie piszą o tym jak młodsze pokolenia zazdroszczą pokoleniom np. wychowanym w latach 90-tych że "wy to mieliście super jeśli chodzi o filmy, gry" itp. I komu tu wierzyć...




