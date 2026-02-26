Koniec ery twardziela? Młodzi widzowie chcą bardziej empatycznych bohaterów

Wraz z rozwojem kina zmienia się wizerunek ekranowego mężczyzny. Czy samce alfa i cisi twardziele przechodzą właśnie do lamusa?

Przez dekady kino promowało dobrze znany wzorzec męskości – milczącego, silnego samotnika, który bierze na siebie ciężar świata, ale nie potrafi mówić o emocjach. Wszystko wskazuje na to, że ten model powoli odchodzi do lamusa. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Center for Scholars & Storytellers przy Uniwersytecie Kalifornii pokazuje wyraźną zmianę oczekiwań młodej publiczności. Dane ujawnił Deadline.

Młodzi widzowie mają dosyć superbohaterów. Chcą bardziej empatycznych mężczyzn

W ankiecie wzięło udział 1500 osób w wieku od 10 do 24 lat. Choć badanie dotyczyło amerykańskich odbiorców, jego wyniki wpisują się w szerszy trend widoczny także w popkulturze. Klasyczny „samiec alfa” – chłodny, zdystansowany heros – przestaje być atrakcyjny dla pokolenia Z i Alfy. Siła fizyczna czy dominacja nie są już kluczowymi cechami ekranowego idola.