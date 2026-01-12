Media społecznościowe od 15. roku życia? Turcja chce wprowadzić nowe przepisy

Wiktor Keller 0 0

Chociaż niektóre strony mają “teoretyczne” zabezpieczenia, by uniemożliwić młodszym wejście na dane strony, to generalnie sprawa jest jedna. Internet jest ogólnodostępny dla każdego niezależnie od wieku. Tylko czy tak pozostanie?

Tyczy się to w szczególności mediów społecznościowych, które dziś są już stałym elementem codzienności. Przy okazji wpływają one jednak też na to, jak najmłodsi postrzegają samych siebie, a więc mogą wzbudzać i potęgować kompleksy. Turcja chce zablokować media społecznościowe dla dzieci – grafika wygenerowana przez AI Turcja chce zakazać dzieciom dostępu do mediów społecznościowych Nic zatem dziwnego, iż kolejne państwa przystępują do prac nad regulacjami zajmującymi się tą kwestią. W tym wypadku mowa o Turcji, której rząd tworzy obecnie ustawę, na mocy której dostęp do social mediów ma być zakazany w przypadku osób poniżej 15. roku życia. Projekt ma trafić do parlamentu jeszcze pod koniec stycznia.

Nie możemy pozwolić, by platformy medialne traktowały nasze dzieci jak towary handlowe. Przez 18 ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania przy udziale ekspertów, naukowców, platform społecznościowych, organizacji społecznych oraz przede wszystkim z rodzinami i ich dziećmi. Chociaż nasze dzieci czerpią korzyści z platform cyfrowych, to my jesteśmy zobowiązani, by chronić ich umysły oraz dobre samopoczucie pod kątem emocjonalnym – stwierdziła Mahinur Özdemir Göktaş, szefowa tureckiego Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej.

Powstające przepisy mają zobligować dostawców usług cyfrowych, by ci zaprzestali oferować swoje usługi osobom poniżej 15. roku życia i jednocześnie uniemożliwi powstanie nowych kont dzieciom, które nie osiągnęły granicznego wieku. Ustawa ma przy tym wszystkim zawierać przepisy na temat skutecznych systemów filtrowania treści, które miałby chronić najmłodszych odbiorców. Co istotne, Turcja nie jest bynajmniej prekursorem na tym polu. W wielu krajach temat ten albo jest już elementem społecznych rozważań, albo nawet parlamentarnych dyskusji. Do tego dochodzi Australia, która stała się pierwszym państwem, w którym wprowadzono ogólnokrajowy zakaz dostępu do social mediów dla najmłodszych. Przepisy te obowiązują takich gigantów, jak YouTube, Instagram czy też Facebook, a ich nieprzestrzeganie może wiązać się z grzywną wynoszącą nawet 49,5 miliona dolarów, czyli około 32,9 miliona dolarów.