Resistance 4 mogło powstać, ale Sony powiedziało nie. „Była to wspaniała koncepcja”

Tak, mam taki projekt, którym mogę się podzielić. To Resistance 4.

Ted Price zdradził, że studio miało ambitną wizję kontynuacji serii, jednak ostatecznie względy rynkowe i nieodpowiedni czas dla wydania takiej gry sprawiły, że projekt został odrzucony. Dodał, że wielu członków Insomniac Games chciało zrealizować tę produkcję, aby rozwinąć serię.

Była na to wspaniała koncepcja. Jednak jeśli chodzi o czas i możliwości rynkowe, to po prostu się nie zgrało. Mimo wszystko to była próba, którą podjęliśmy, ponieważ wielu członków zespołu Insomniac było niezwykle zdeterminowanych, aby rozwinąć tę serię. Resistance stworzył naprawdę ciekawą alternatywną historię, w której mogliśmy pójść w dowolnym kierunku, eksplorując zarówno dalsze losy Chimery, jak i ich pochodzenie.