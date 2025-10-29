Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Village lepsze od Resident Evil 4 Remake, ale król wciąż jest jeden

Mikołaj Ciesielski
2025/10/29 16:20
Capcom pochwalił się najnowszymi wynikami sprzedaży serii.

Zgodnie z zapowiedziami na początku przyszłego roku na rynku zadebiutuje Resident Evil Requiem. Tymczasem Capcom postanowił podzielić się najnowszymi wynikami sprzedaży poprzednich odsłon serii Resident Evil. Okazuje się, że Resident Evil Village udało się wyprzedzić Resident Evil 4 Remake, ale obu produkcjom daleko jest jeszcze do lidera.

Resident Evil Village
Resident Evil Village

Capcom chwali się wynikami sprzedaży serii Resident Evil

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Resident Evil Village przekroczyła 12,872 miliona kopii. Capcom dodaje, że tylko w ciągu pierwszej połowy bieżącego roku fiskalnego sprzedano 1,566 miliona egzemplarzy wspomnianej produkcji. Resident Evil 4 Remake może natomiast pochwalić się sprzedażą na poziomie 11,2 miliona sztuk.

Najlepiej sprzedającą się odsłoną serii Resident Evil wciąż pozostaje natomiast Resident Evil 2 Remake. Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery, która miała miejsce w styczniu 2019 roku, sprzedano 16,342 miliona egzemplarzy wspomnianej produkcji. Na drugim miejscu znajduje się natomiast Resident Evil 7 z wynikiem 15,936 miliona sprzedanych kopii.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Resident Evil Requiem trafi w ręce graczy 27 lutego 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych nową odsłoną serii Resident Evil zapraszamy również do lektury: Resident Evil Requiem - były ciary!

Źródło:https://gamingbolt.com/resident-evil-village-passes-resident-evil-4-remakes-lifetime-sales-but-resident-evil-2-is-still-king

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

