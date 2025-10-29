Resident Evil Village lepsze od Resident Evil 4 Remake, ale król wciąż jest jeden

Zgodnie z zapowiedziami na początku przyszłego roku na rynku zadebiutuje Resident Evil Requiem. Tymczasem Capcom postanowił podzielić się najnowszymi wynikami sprzedaży poprzednich odsłon serii Resident Evil. Okazuje się, że Resident Evil Village udało się wyprzedzić Resident Evil 4 Remake, ale obu produkcjom daleko jest jeszcze do lidera.

Capcom chwali się wynikami sprzedaży serii Resident Evil

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Resident Evil Village przekroczyła 12,872 miliona kopii. Capcom dodaje, że tylko w ciągu pierwszej połowy bieżącego roku fiskalnego sprzedano 1,566 miliona egzemplarzy wspomnianej produkcji. Resident Evil 4 Remake może natomiast pochwalić się sprzedażą na poziomie 11,2 miliona sztuk.