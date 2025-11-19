Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem ma otrzymać „co najmniej jedno” DLC. Ujawniono pierwsze szczegóły

Mikołaj Ciesielski
2025/11/19 18:40
Według jednego z insiderów Capcom „zdecydowanie” pracuje nad dodatkową zawartością do nadchodzącej odsłony serii Resident Evil.

Kilka dni temu producent Resident Evil Requiem odniósł się do plotek związanych z pojawieniem się w grze Leona S. Kennedy’ego. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne interesujące doniesienia na temat wspomnianej produkcji. Według jednego z branżowych insiderów nadchodząca odsłona serii Resident Evil – wzorem ostatnich części – również doczeka się DLC.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Capcom pracuje obecnie nad „co najmniej jednym” dodatkiem do Resident Evil Requiem

Autorem najnowszych doniesień związanych z Resident Evil Requiem jest „Dusk Golem”, który w przeszłości dzielił się już wieloma sprawdzonymi informacjami na temat popularnej marki Capcomu. Według insidera japońska firma pracuje obecnie nad „co najmniej jednym” DLC do nadchodzącej odsłony serii Resident Evil. „Dusk Golem” wspomniał nawet, kto może wystąpić we wspomnianym dodatku.

Zdecydowanie w produkcji jest co najmniej jeden dodatek do Resident Evil Requiem. Słyszałem o nim kilka razy, jak mniemam, występuje w nim Alyssa – informuje „Dusk Golem”.

W tym miejscu warto wspomnieć, że Alyssa to matka Grace Ashcroft, czyli głównej bohaterki Resident Evil Requiem. Dzięki DLC, o którym wspomina „Dusk Golem”, prawdopodobnie będziemy mogli lepiej poznać dziennikarkę znaną z podcyklu Resident Evil Outbreak. Nie jest to jednak nic pewnego, ponieważ na oficjalną zapowiedź dodatku trzeba jeszcze poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Capcomu zapraszamy również do lektury: Resident Evil Requiem - były ciary!

Źródło:https://www.psu.com/news/rumour-resident-evil-requiem-has-at-least-one-dlc-in-the-works

