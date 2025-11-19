Resident Evil Requiem ma otrzymać „co najmniej jedno” DLC. Ujawniono pierwsze szczegóły

Kilka dni temu producent Resident Evil Requiem odniósł się do plotek związanych z pojawieniem się w grze Leona S. Kennedy’ego. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne interesujące doniesienia na temat wspomnianej produkcji. Według jednego z branżowych insiderów nadchodząca odsłona serii Resident Evil – wzorem ostatnich części – również doczeka się DLC.

Capcom pracuje obecnie nad „co najmniej jednym” dodatkiem do Resident Evil Requiem

Autorem najnowszych doniesień związanych z Resident Evil Requiem jest „Dusk Golem”, który w przeszłości dzielił się już wieloma sprawdzonymi informacjami na temat popularnej marki Capcomu. Według insidera japońska firma pracuje obecnie nad „co najmniej jednym” DLC do nadchodzącej odsłony serii Resident Evil. „Dusk Golem” wspomniał nawet, kto może wystąpić we wspomnianym dodatku.