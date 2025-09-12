Nowa plotka o Resident Evil Requiem u jednych wzbudzi obawy, a innych zachwyci

Wiemy, że Resident Evil Requiem zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Najnowsze doniesienia sugerują, że Capcom nie zamierza ograniczyć się wyłącznie do obecnej generacji konsol. Według insidera Duska Golema gra powstaje również na Nintendo Switch 2 oraz... PlayStation 4. Ta druga konsola, w chwili premiery gry będzie miała już 13 lat.

Resident Evil Requiem – gra może pojawić się na Nintendo Switch 2 oraz PlayStation 4

Oczywiście, dla wielu posiadaczy starszej konsoli Sony to świetna wiadomość – możliwość zagrania w najnowszą odsłonę serii bez konieczności wymiany sprzętu to gest w stronę lojalnych fanów. Podobnie w przypadku Switcha 2 – wsparcie dla nowej platformy Nintendo daje nadzieję na szeroką dostępność gry. Jednak wśród społeczności pojawiły się poważne obawy, że konieczność dostosowania gry do przestarzałego sprzętu może ograniczyć jej ambicje technologiczne i projektowe.