Nowa plotka o Resident Evil Requiem u jednych wzbudzi obawy, a innych zachwyci

Jakub Piwoński
2025/09/12 10:30
Czy te plany wpłyną na jakość gry?

Wiemy, że Resident Evil Requiem zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Najnowsze doniesienia sugerują, że Capcom nie zamierza ograniczyć się wyłącznie do obecnej generacji konsol. Według insidera Duska Golema gra powstaje również na Nintendo Switch 2 oraz... PlayStation 4. Ta druga konsola, w chwili premiery gry będzie miała już 13 lat.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – gra może pojawić się na Nintendo Switch 2 oraz PlayStation 4

Oczywiście, dla wielu posiadaczy starszej konsoli Sony to świetna wiadomość – możliwość zagrania w najnowszą odsłonę serii bez konieczności wymiany sprzętu to gest w stronę lojalnych fanów. Podobnie w przypadku Switcha 2 – wsparcie dla nowej platformy Nintendo daje nadzieję na szeroką dostępność gry. Jednak wśród społeczności pojawiły się poważne obawy, że konieczność dostosowania gry do przestarzałego sprzętu może ograniczyć jej ambicje technologiczne i projektowe.

Podobne sytuacje miały miejsce przy Resident Evil Village, które w 2021 roku ukazało się zarówno na PS4, jak i PS5. Wtedy jednak poprzednia generacja była jeszcze w pełni aktywna, natomiast w 2026 roku PS4 będzie już mocno odstawało technologicznie od współczesnych platform. To właśnie ten kontekst sprawia, że część graczy obawia się, iż Capcom zamiast w pełni wykorzystać możliwości obecnych konsol, będzie musiał uwzględniać ograniczenia starszych systemów.

Na razie są to nieoficjalne informacje i Capcom nie potwierdził jeszcze dodatkowych wersji gry. Jeśli jednak plotki się sprawdzą, Resident Evil Requiem może być jednocześnie ukłonem w stronę fanów starszych konsol i źródłem kompromisów, które odbiją się na skali całego projektu.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/resident-evil-requiem-game-report-ps4/

Tagi:

News
PS4
Capcom
Resident Evil 9
Switch 2
Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


