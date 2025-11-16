Resident Evil Requiem miało mieć tryb multiplayer, ale psuł on grozę. Nie ze wszystkiego jednak zrezygnowano

Ten tryb dawał ponoć sporo frajdy, ale jednocześnie pozbawiał grę tego, co jest w niej najważniejsze.

Resident Evil Requiem wciąż jest we wczesnej fazie produkcji, ale już wzbudza ogromne emocje. Choć Capcom zapowiedział, że gra powróci do korzeni survival horroru, jej początki wyglądały zupełnie inaczej — jako projekt z otwartym światem i trybem wieloosobowym. Teraz producent Masato Kumazawa zdradza, że część tych pomysłów… wciąż można znaleźć w finalnej wersji. Requiem powraca do horroru, ale coś z multiplayera jednak przetrwało W rozmowie z Press Start Kumazawa ujawnił, że pierwotny prototyp Resident Evil Requiem był wieloosobowym tytułem typu open world. Zespół eksperymentował z większą swobodą i zabawową rozgrywką, ale szybko pojawił się problem: gra po prostu nie była straszna. Mimo frajdy płynącej z multiplayera, deweloperzy uznali, że fani serii nie zaakceptowaliby odsłony pozbawionej klasycznego klimatu grozy.

Dlatego Capcom wrócił do korzeni i przerobił projekt na tradycyjny horror dla jednego gracza. Mimo to część rozwiązań z wczesnej wersji gry ostała się w finalnym kształcie Requiem — choć Kumazawa nie mógł zdradzić żadnych szczegółów. Fani już teraz spekulują, jakie pozostałości multiplayera trafiły do kampanii i w jaki sposób wpłyną na rozgrywkę.

Producent podkreślił, że najważniejszym celem zespołu było przywrócenie intensywnego survival horroru, tak jak oczekują gracze. Jednocześnie przyznał, że Requiem nie zrezygnuje całkowicie z elementów akcji — te mają jedynie przerywać rytm straszenia i podbijać napięcie. Kumazawa odniósł się także do Resident Evil Village, wskazując, że końcówka gry była zbyt nastawiona na widowiskową akcję. W Requiem twórcy chcą tego uniknąć, kładąc nacisk na grozę i nieprzewidywalność. A biorąc pod uwagę liczne plotki o pojawieniu się Leona Kennedy’ego, niewykluczone, że to właśnie jego rola pomoże w naturalnym wprowadzeniu kilku krótkich, intensywnych sekwencji akcji.

