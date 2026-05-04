GOG rozdaje następne prezenty. Darmowe dodatki do jednej z najlepszych strategii science fiction

Na GOG ruszyła promocja dla fanów strategii science fiction Stellaris. Sklep rozdaje darmowe dodatki do popularnego tytułu od Paradox Interactive.
GOG – dodatki do Stellaris za darmo
W ramach oferty udostępniono kilka DLC, które można odebrać całkowicie za darmo tylko do 12 maja. Jest jednak pewien haczyk i promocja skierowana jest wyłącznie do posiadaczy podstawowej wersji Stellaris na GOG-u.
Obecnie trwa obniżka na kosmiczną strategię, która wynosi aż 75%. Tym samym za 41,75 zł można kupić podstawową wersję Stellaris.
- Stellaris: Galaxy Edition Upgrade Pack (GOG) – za darmo
- Stellaris: Humanoids Species Pack (GOG) – za darmo
- Stellaris: Synthetic Dawn Story Pack (GOG) – za darmo
- Stellaris: Utopia (GOG) – za darmo
Przygotuj się na bezkresną eksplorację, wielkie odkrycia i spotkania z różnorodnymi rasami zamieszkującymi galaktykę. Stwórz galaktyczne imperium i wysyłaj statki naukowe na misje badawcze oraz buduj stacje kosmiczne w pobliżu odkrytych planet. Odkrywaj zapomniane skarby i nieznane fenomeny oraz wytycz ścieżkę rozwoju swojego społeczeństwa, tworząc nowe możliwości (i ograniczenia!) dla twoich badaczy. Powstaną liczne sojusze i rozgorzeją brutalne wojny.
Podobnie jak w przypadku innych gier z gatunku „grand strategy”, przygoda będzie z czasem przebierać coraz to inne oblicza. Darmowe aktualizacje stanowią integralną część każdego aktywnego tytułu firmy Paradox i zamierzamy nieustannie rozwijać świat, wzbogacając go o nowe technologie i potencjał. Co na ciebie czeka pośród gwiazd? Tylko ty poznasz odpowiedź na to pytanie – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!