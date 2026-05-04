GOG rozdaje następne prezenty. Darmowe dodatki do jednej z najlepszych strategii science fiction

Kultowa gra obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie.

Na GOG ruszyła promocja dla fanów strategii science fiction Stellaris. Sklep rozdaje darmowe dodatki do popularnego tytułu od Paradox Interactive.

W ramach oferty udostępniono kilka DLC, które można odebrać całkowicie za darmo tylko do 12 maja. Jest jednak pewien haczyk i promocja skierowana jest wyłącznie do posiadaczy podstawowej wersji Stellaris na GOG-u.

Obecnie trwa obniżka na kosmiczną strategię, która wynosi aż 75%. Tym samym za 41,75 zł można kupić podstawową wersję Stellaris.