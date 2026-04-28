Resident Evil Requiem nie powiedziało ostatniego słowa. Dodatek powstaje, a Capcom szykuje też coś jeszcze

Wydane kilka tygodni temu Resident Evil Requiem rozbiło bank. Pod pewnymi względami to najlepsza odsłona cyklu w historii.
Niemniej wielu graczy, którzy byli zainteresowani grą, zdążyło już ją skończyć. Pytanie więc, co dalej?
Dodatek i mini-gierka zmierzają do Resident Evil Requiem
Ano dalej dodatek, który niechybnie musiał powstać. Już na początku marca reżyser Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, potwierdził, że Capcom pracuje nad nową zawartością dla dziewiątej odsłony cyklu. Teraz Japończyk przy okazji wywiadu z Denfaminicogamer ponownie zabrał głos w tym temacie. Dzięki temu wiemy, że prace nad pierwszym (ale czy jedynym?) dodatkiem do Requiem idą już pełną parą.
Jeśli chodzi o dodatkowy dodatek fabularny, na tym etapie mogę powiedzieć tylko tyle, że jest on w produkcji… Mam nadzieję, że będziecie na niego czekać – stwierdził Nakanishi.
Wiadomo natomiast, że niedługo do Requiem dodana zostanie nowa mini-gierka. Jej tworzenie ma znajdować się już na końcowym etapie – całość ma być przeznaczona dla jednego gracza i być oparte na bitwach, które możemy kojarzyć z głównej kampanii ostatniego Resident Evila. O tym w tym samym wywiadzie opowiedzieli wspomniany Nakanishi oraz Masato Kumazawa, producent gry.
Jeśli chodzi o mini-gry, znajdują się one już w końcowej fazie produkcji. Dla tych, którzy ukończyli główną historię i pomyśleli: “Jeszcze nie wpadłem w prawdziwy szał walki!”, myślę, że będziecie się dobrze bawić. Mam nadzieję, że naostrzycie swoje tomahawki i poczekacie – przyznał Nakanishi.
Ta mini-gra to zawartość, którą odblokowuje się po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Dlatego też, jeśli są osoby, które dopiero będą grać, myślę, że idealnym momentem na zabawę będzie ukończenie gry podczas Złotego Tygodnia – dodał z kolei Kumazawa.
Wspomniany przez Kumazawę Złoty Tydzień jest tutaj cenną wskazówką. To czas czterech japońskich świąt narodowych, które następują po sobie w okresie właśnie tygodnia między 29 kwietnia a 5 maja. Czyżbyśmy zatem właśnie wtedy mieli spodziewać się aktualizacji do Resident Evil Requiem z mini-gierką?
