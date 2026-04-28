Resident Evil Requiem nie powiedziało ostatniego słowa. Dodatek powstaje, a Capcom szykuje też coś jeszcze

Wydane kilka tygodni temu Resident Evil Requiem rozbiło bank. Pod pewnymi względami to najlepsza odsłona cyklu w historii.

Niemniej wielu graczy, którzy byli zainteresowani grą, zdążyło już ją skończyć. Pytanie więc, co dalej?

Dodatek i mini-gierka zmierzają do Resident Evil Requiem

Ano dalej dodatek, który niechybnie musiał powstać. Już na początku marca reżyser Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, potwierdził, że Capcom pracuje nad nową zawartością dla dziewiątej odsłony cyklu. Teraz Japończyk przy okazji wywiadu z Denfaminicogamer ponownie zabrał głos w tym temacie. Dzięki temu wiemy, że prace nad pierwszym (ale czy jedynym?) dodatkiem do Requiem idą już pełną parą.