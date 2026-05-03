Crimson Desert daje nowy powód, by wrócić po finale. Patch 1.05.00 rozbudowuje endgame

Maciej Petryszyn
2026/05/03 19:45
Ogromny sukces Crimson Desert nie sprawił bynajmniej, że deweloperzy z Pearl Abyss osiedli na laurach. Wręcz przeciwnie.

Dość regularnie produkcja koreańskiego studia otrzymuje nową zawartość. Podobnie jest i tym razem.

Rozbudowany endgame w Crimson Desert

Do Crimson Desert trafiła aktualizacja oznaczona numerem 1.05.00, której główną osią zainteresowania jest endgame. Wobec tego w grze pojawiły się powtarzalne walki z bossami. Jeżeli więc brakuje wam wyzwań, z którymi moglibyście się zmierzyć, możecie ponownie wrócić do miejsca, w którym pokonaliście już jednego z najpotężniejszych przeciwników. I spróbować pokonać go ponownie. Możliwe tutaj są dwa rozwiązania. W pierwszym walka odbywać się będzie w dokładnie taki sam sposób, jak za pierwszym razem. W przypadku drugiej opcji boss może być dostosowany do poziomu i umiejętności naszej postaci.

Inna nowość, zapewniająca zabawę nawet po tym, jak ukończymy już główny wątek, to tzw. reblockade. W ramach tego wydarzenia każdy z fortów i wiosek w jednej z 23 lokacji w Pywel może zostać ponownie zajęty przez naszych wrogów. Dzięki czemu my możemy ponownie ruszyć w bój i spróbować go odbić. Jednocześnie w menu głównym możemy ustawić, jak często tego typu przejęcia mają mieć miejsce. Mamy więc do wybory poziom Stable, który oznacza, że do ponownych przejęć nie dochodzi. Jest też Conflict, czyli przejęcia dzieją się sporadycznie, oraz War – tutaj takie rzeczy mają już miejsce często.

To oczywiście nie wszystko, co dodano do Crimson Desert wraz z patchem 1.05.00. Inne rzeczy to m.in. nowe stworzenia, które mogą zostać naszymi towarzyszami, czy też sklep z przebraniami, w którym kupimy przedmioty służące do kamuflowania się. Nie zabrakło również usprawnień natury graficznej i technicznej. Pełny opis najnowszej aktualizacji znajdziecie pod tym adresem.

Źródło:https://insider-gaming.com/huge-crimson-desert-update-endgame-content/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

garfieldgarfield
Gramowicz
Dzisiaj 21:05

Gra do dzisiaj źle chodzi w trybie wydajności na ps5 pro.




