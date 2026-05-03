Crimson Desert daje nowy powód, by wrócić po finale. Patch 1.05.00 rozbudowuje endgame

Dość regularnie produkcja koreańskiego studia otrzymuje nową zawartość. Podobnie jest i tym razem.
Rozbudowany endgame w Crimson Desert
Do Crimson Desert trafiła aktualizacja oznaczona numerem 1.05.00, której główną osią zainteresowania jest endgame. Wobec tego w grze pojawiły się powtarzalne walki z bossami. Jeżeli więc brakuje wam wyzwań, z którymi moglibyście się zmierzyć, możecie ponownie wrócić do miejsca, w którym pokonaliście już jednego z najpotężniejszych przeciwników. I spróbować pokonać go ponownie. Możliwe tutaj są dwa rozwiązania. W pierwszym walka odbywać się będzie w dokładnie taki sam sposób, jak za pierwszym razem. W przypadku drugiej opcji boss może być dostosowany do poziomu i umiejętności naszej postaci.