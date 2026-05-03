Crimson Desert daje nowy powód, by wrócić po finale. Patch 1.05.00 rozbudowuje endgame

Inna nowość, zapewniająca zabawę nawet po tym, jak ukończymy już główny wątek, to tzw. reblockade. W ramach tego wydarzenia każdy z fortów i wiosek w jednej z 23 lokacji w Pywel może zostać ponownie zajęty przez naszych wrogów. Dzięki czemu my możemy ponownie ruszyć w bój i spróbować go odbić. Jednocześnie w menu głównym możemy ustawić, jak często tego typu przejęcia mają mieć miejsce. Mamy więc do wybory poziom Stable, który oznacza, że do ponownych przejęć nie dochodzi. Jest też Conflict, czyli przejęcia dzieją się sporadycznie, oraz War – tutaj takie rzeczy mają już miejsce często.

To oczywiście nie wszystko, co dodano do Crimson Desert wraz z patchem 1.05.00. Inne rzeczy to m.in. nowe stworzenia, które mogą zostać naszymi towarzyszami, czy też sklep z przebraniami, w którym kupimy przedmioty służące do kamuflowania się. Nie zabrakło również usprawnień natury graficznej i technicznej. Pełny opis najnowszej aktualizacji znajdziecie pod tym adresem.