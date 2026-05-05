Cisza na drogach i konkretne zmiany. Wielka aktualizacja trafia do Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator

Te zmiany zachęcą graczy do powrotu do tych tytułów.

Pecetowe klasyki od studia SCS Software wchodzą w kolejny etap rozwoju. Twórcy oficjalnie udostępnili aktualizację 1.59 dla American Truck Simulator, a już w najbliższym czasie te same nowości trafią również do Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator ze znaczącymi zmianami w aktualizacji 1.59 Nowa wersja była przez kilka tygodni testowana w ramach otwartej bety. Autorzy podkreślają, że opinie graczy odegrały kluczową rolę w dopracowaniu zmian i zapewnieniu płynnego wdrożenia pełnej aktualizacji.

Największą różnicę odczujemy podczas jazdy. Twórcy gruntownie przebudowali warstwę dźwiękową ruchu drogowego. Zamiast dominujących wcześniej, mało realistycznych odgłosów silników, teraz na pierwszy plan wysuwa się subtelny szum opon na asfalcie. Dźwięki jednostek napędowych pojazdów AI zostały wyraźnie stonowane, dzięki czemu całe otoczenie brzmi bardziej naturalnie i mniej nachalnie. Dodatkowo delikatnie zróżnicowano zachowanie klaksonów, aby uniknąć powtarzalności. Aktualizacja przynosi też szereg zmian w interfejsie. Ekran rozwoju umiejętności doczekał się odświeżenia, które poprawia czytelność i ułatwia śledzenie postępów. Gracze mogą teraz łatwiej sprawdzić aktualny poziom oraz kolejne etapy rozwoju, a także szybciej poruszać się po menu przy użyciu kontrolera. Ulepszono również baner wiadomości w grze oraz ogólną nawigację, zwłaszcza na mapie świata.

Jedną z najczęściej zgłaszanych próśb społeczności było przywrócenie szybkiego dostępu do informacji o stanie pojazdu i finansach. W odpowiedzi twórcy dodali nowe widżety, które można włączyć w ustawieniach. Wyświetlają one między innymi poziom uszkodzeń ciężarówki, naczepy i ładunku, a także saldo konta oraz średni zysk z ostatnich siedmiu dni. Wszystko to dostępne jest bezpośrednio podczas jazdy, tuż nad nawigacją GPS. Na uwagę zasługuje także nowa funkcja odholowania pojazdu do bezpiecznego miejsca na drodze. W sytuacji, gdy ciężarówka utknie lub przewróci się, gracz może skorzystać z opcji dostępnej w menu serwisowym i po uiszczeniu niewielkiej opłaty wrócić do ostatniej bezpiecznej lokalizacji. Rozwiązanie to znacząco ogranicza frustrację i usprawnia rozgrywkę, zwłaszcza w trybie wieloosobowym, gdzie pozwala szybko wrócić do konwoju bez zbędnych przestojów. Twórcy wprowadzili również usprawnienia techniczne. Funkcja height blend została rozwinięta, co przekłada się na bardziej spójne i dokładne tekstury, a jednocześnie umożliwia oszczędzanie pamięci GPU. Poprawiono także system zapisu gry oraz nawigację kontrolerem, w tym obsługę przycisków kierunkowych. Nie wszystkie zmiany są jednak dodatkami. Autorzy zdecydowali się tymczasowo wyłączyć system objazdów. Powodem są liczne zgłoszenia dotyczące jego nieprawidłowego działania. Funkcja ma wrócić w przyszłości w ulepszonej, bardziej stabilnej formie. W międzyczasie losowe wydarzenia drogowe nadal pozostają dostępne.

