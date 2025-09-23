Resident Evil Requiem – nowe plotki o rozgrywce i powrocie Leona. Szykujcie się na dwie linie czasowe

Na razie informacje nie są potwierdzone, ale brzmią wiarygodnie. Wszystko może wyjaśnić Tokyo Game Show 2025.

W sieci trwa poruszenie wokół nadchodzącego Resident Evil Requiem, mimo że do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy. Niedawno pisaliśmy o możliwym wyglądzie Leona S. Kennedy’ego, a zwiastun ujawnił nowych złoczyńców. Teraz pojawiły się kolejne plotki, które zdradzają następne szczegóły rozgrywki.

Resident Evil Requiem – plotki o elementach rozgrywki

Popularny informator DuskGolem ponownie zasugerował powrót Leona w Resident Evil Requiem, ujawniając jednocześnie nowe informacje o samym gameplayu. Według niego, historia Leona będzie toczyć się w 2020 roku i stawiać większy nacisk na akcję niż tradycyjny survival horror. Z kolei protagonistka Grace Ashcroft ma przeżywać swoje wydarzenia głównie w 2028 roku, w bardziej otwartym świecie. Nie wiadomo więc, czy bohaterowie na siebie trafią, na razie sugerowane są dwie linie czasowe.