Resident Evil Requiem – nowe plotki o rozgrywce i powrocie Leona. Szykujcie się na dwie linie czasowe

Jakub Piwoński
2025/09/23 08:30
Na razie informacje nie są potwierdzone, ale brzmią wiarygodnie. Wszystko może wyjaśnić Tokyo Game Show 2025.

W sieci trwa poruszenie wokół nadchodzącego Resident Evil Requiem, mimo że do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy. Niedawno pisaliśmy o możliwym wyglądzie Leona S. Kennedy’ego, a zwiastun ujawnił nowych złoczyńców. Teraz pojawiły się kolejne plotki, które zdradzają następne szczegóły rozgrywki.

Resident Evil Requiem – plotki o elementach rozgrywki

Popularny informator DuskGolem ponownie zasugerował powrót Leona w Resident Evil Requiem, ujawniając jednocześnie nowe informacje o samym gameplayu. Według niego, historia Leona będzie toczyć się w 2020 roku i stawiać większy nacisk na akcję niż tradycyjny survival horror. Z kolei protagonistka Grace Ashcroft ma przeżywać swoje wydarzenia głównie w 2028 roku, w bardziej otwartym świecie. Nie wiadomo więc, czy bohaterowie na siebie trafią, na razie sugerowane są dwie linie czasowe.

Rozgrywka z Leonem rzekomo ma unikać „przerysowanych” momentów w stylu słynnej sceny z posągiem Salazara w Resident Evil 4, ale zaoferuje większe, bardziej dynamiczne lokacje, w tym możliwość podróżowania pojazdem. Obie postacie mają być jednak mocno zakorzenione w klimacie grozy i horroru, z którego znana jest seria.

Premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku na Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Tymczasem coraz większe nadzieje fanów związane są z Tokyo Game Show 2025, które rozpocznie się 25 września. Capcom zapowiedział już specjalną transmisję dzień wcześniej – 24 września – poświęconą „najświeższym informacjom ze świata Capcomu”. W programie wydarzenia znalazły się m.in. Pragmata, Onimusha: Way of the Sword oraz właśnie Resident Evil Requiem. Spekuluje się, że właśnie wtedy otrzymamy oficjalne potwierdzenie powrotu Leona.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


