Dragon’s Dogma 2 sprzedało ponad 4 miliony egzemplarzy, ale szanse na nowe rozszerzenie wciąż są nikłe

Dragon’s Dogma 2 osiągnęło bardzo dobry wynik sprzedaży, ale to nie sprawia, ze Capcom chce kontynuować tę historię za pomocą dodatku.

Choć twórca i reżyser Hideaki Itsuno odszedł już z Capcomu, jego ostatnia duża produkcja jaką jest Dragon’s Dogma 2, nadal dobrze się sprzedaje. Jak ujawnił wydawca w nowym wpisie na platformie X, do 5 listopada gra przekroczyła próg 4 milionów sprzedanych egzemplarzy. Niestety solidny wynik, nie sprawia, że twórcy gry chcą stworzyć dodatek, o którzy proszą gracze.

4 miliony sprzedanych egzemplarzy Dragon’s Dogma 2

Zgodnie z listą Platinum Titles, na dzień 30 września sprzedaż wynosiła 3,9 mln sztuk, co oznacza, że od tego czasu przybyło nieco ponad 100 tysięcy kopii. Z jednej strony nie jest to wyjątkowo imponujący wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że inna tegoroczna duża premiera Capcomu, jaką jest Monster Hunter Wilds rozbiła bank. Mimo wszystko – to nadal cztery miliony sprzedanych egzemplarzy.

Wczytywanie ramki mediów.