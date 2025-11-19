Dragon’s Dogma 2 sprzedało ponad 4 miliony egzemplarzy, ale szanse na nowe rozszerzenie wciąż są nikłe

Dragon’s Dogma 2 osiągnęło bardzo dobry wynik sprzedaży, ale to nie sprawia, ze Capcom chce kontynuować tę historię za pomocą dodatku.
Choć twórca i reżyser Hideaki Itsuno odszedł już z Capcomu, jego ostatnia duża produkcja jaką jest Dragon’s Dogma 2, nadal dobrze się sprzedaje. Jak ujawnił wydawca w nowym wpisie na platformie X, do 5 listopada gra przekroczyła próg 4 milionów sprzedanych egzemplarzy. Niestety solidny wynik, nie sprawia, że twórcy gry chcą stworzyć dodatek, o którzy proszą gracze.
4 miliony sprzedanych egzemplarzy Dragon’s Dogma 2
Zgodnie z listą Platinum Titles, na dzień 30 września sprzedaż wynosiła 3,9 mln sztuk, co oznacza, że od tego czasu przybyło nieco ponad 100 tysięcy kopii. Z jednej strony nie jest to wyjątkowo imponujący wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że inna tegoroczna duża premiera Capcomu, jaką jest Monster Hunter Wilds rozbiła bank. Mimo wszystko – to nadal cztery miliony sprzedanych egzemplarzy.
Mimo że Dragon’s Dogma 2 zdobyło znakomite oceny krytyków, tytuł był obciążony poważnymi problemami z wydajnością, szczególnie na PC. Kolejne aktualizacje poprawiały obciążenie CPU na wszystkich platformach oraz zwiększały płynność animacji, a wersje konsolowe otrzymały tryby nastawione na jakość grafiki i wydajność. Niestety na Steam gra wciąż posiada ocenę “Mieszane”. Jedynie 61 procent z niemal 73 tysięcy recenzji użytkowników jest pozytywnych. Wśród głównych zarzutów pojawiają się mała różnorodność przeciwników oraz słaba fabuła, zaś jeden z graczy określił tytuł jako “niedokończony i porzucony”, dodając złośliwie:
Teraz celebrują 4 miliony sprzedanych kopii zamiast poprawić/naprawić grę.
Capcom wcześniej pytał społeczność o zainteresowanie DLC, jednak od tamtego czasu firma milczy i to jeszcze zanim Itsuno opuścił studio. Solidny wynik sprzedażowy gry dał nadzieję niektórym graczom na podjęcie jakiś kroków wobec ewentualnego DLC, ale nawet w obliczu tego sukcesu, wydawca nadal nie porusza tego tematu i chyba wiele na tym polu się nie zmieni.
