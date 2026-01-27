Resident Evil Requiem na 18-minutowym gameplayu. Leon wraca „do domu”, ale to nowa bohaterka przeraża najbardziej

O Raccoon City powiedziano już wiele, lecz oczywiście nie wiemy jeszcze wszystkiego. W sieci pojawił się nowy film przedstawiający nadchodzącą grę Capcomu. Resident Evil Requiem rzuca nas z powrotem w znane (choć mocno zmienione) rejony, a 18-minutowy gameplay pozwala przyjrzeć się dwójce protagonistów: Leonowi S. Kennedy’emu oraz debiutującej Grace Ashcroft.

Resident Evil Requiem – bohaterzy na materiale z rozgrywki

Zwiastun dobitnie pokazuje, że Capcom chce zadowolić obie grupy fanów serii. Rozgrywka została wyraźnie podzielona na dwa style. Leon S. Kennedy ma przypominać fanom remake czwartej odsłony serii i oferować dynamiczny gameplay. Z drugiej strony mamy Ashcroft, super-agentkę, charakteryzującą się elementami survivalowymi, czyli ucieczką, ukrywaniem się, czy też emocjonującymi starciami z napotkanymi wrogami.