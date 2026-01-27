Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem na 18-minutowym gameplayu. Leon wraca „do domu”, ale to nowa bohaterka przeraża najbardziej

Mikołaj Berlik
2026/01/27 16:00
0
0

Do sieci trafił właśnie obszerny materiał z rozgrywki.

O Raccoon City powiedziano już wiele, lecz oczywiście nie wiemy jeszcze wszystkiego. W sieci pojawił się nowy film przedstawiający nadchodzącą grę Capcomu. Resident Evil Requiem rzuca nas z powrotem w znane (choć mocno zmienione) rejony, a 18-minutowy gameplay pozwala przyjrzeć się dwójce protagonistów: Leonowi S. Kennedy’emu oraz debiutującej Grace Ashcroft.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – bohaterzy na materiale z rozgrywki

Zwiastun dobitnie pokazuje, że Capcom chce zadowolić obie grupy fanów serii. Rozgrywka została wyraźnie podzielona na dwa style. Leon S. Kennedy ma przypominać fanom remake czwartej odsłony serii i oferować dynamiczny gameplay. Z drugiej strony mamy Ashcroft, super-agentkę, charakteryzującą się elementami survivalowymi, czyli ucieczką, ukrywaniem się, czy też emocjonującymi starciami z napotkanymi wrogami.

Deweloperzy przyznają, że kluczowym hasłem przy projektowaniu gry był „uzależniający strach”. Grace, jako postać, ma ewoluować na naszych oczach, ucząc się przełamywać paraliżujące przerażenie w miarę postępów w fabule.

Akcja gry toczy się trzy dekady po uderzeniu pocisku, który miał wymazać miasto z mapy. Dlaczego wracamy? Capcom twierdzi, że DNA serii jest nierozerwalnie związane z Umbrella Corp i Raccoon City, dlatego chcieli zbadać długofalowe skutki tamtej katastrofy. Immersja ma stać na najwyższym poziomie dzięki nowym technologiom, co potwierdzają wizualia – gra wygląda obłędnie.

GramTV przedstawia:

Dla graczy PC są dwie wiadomości. Gra będzie wspierać Path Tracing, więc posiadacze RTX doczekają się bardzo dobrych efektów graficznych. Z drugiej strony zaś, potwierdzono obecność zabezpieczenia Denuvo, co pewnie wywoła standardową burzę wśród społeczności.

Premiera Resident Evil Requiem już 27 lutego 2026 roku. Niedawno informowaliśmy o interesującej promocji na gry z serii.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/18-minutes-of-new-gameplay-footage-from-resident-evil-requiem-featuring-both-leon-and-grace/

Tagi:

News
PC
gameplay
Capcom
PlayStation 5
Resident Evil
Xbox Series X
Xbox Series S
Resident Evil Requiem
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112