Kontynuacja świetnego RPG-a porównywana z Baldur's Gate 3 debiutuje, jednak pojawiają się problemy

Twórcy komentują wzmianki o hicie Larian Studios.

Studio Tactical Adventures oficjalnie wprowadziło Solasta 2 do Wczesnego Dostępu na Steamie. Choć gra notuje znacznie lepszy start niż jej poprzedniczka w analogicznym okresie, twórcy stają przed trudnym zadaniem zarządzania oczekiwaniami fanów, którzy bezustannie porównują ich dzieło do Baldur's Gate 3. Solasta 2 – udany start, ale mieszane nastroje Pod względem frekwencji kontynuacja wypada obiecująco. W szczytowym momencie w grę grało 4 953 użytkowników jednocześnie, co jest wynikiem dwukrotnie wyższym niż ten, który osiągnęła pierwsza część w EA (2,3 tys. graczy). Mimo to pierwsze recenzje (66% pozytywnych) dają wynik „Mieszany”, co wynika z kilku kluczowych problemów.

Kreator postaci to obecnie główny punkt krytyki Solasta 2. Gracze narzekają na małą różnorodność twarzy i trudności w stworzeniu bohatera o tradycyjnie „męskich” rysach. Jak na wczesny dostęp przystało, gra boryka się też z błędami w interfejsie oraz niedopracowaniem warstwy wizualnej, która miejscami nie odbiega od poziomu „jedynki”. Dodatkowo, pojawiało się wiele uwag dotyczących jakości tłumaczeń napisów.

Deweloperzy z Tactical Adventures, liczący zaledwie 40 osób, w wywiadzie dla Eurogamera otwarcie przyznają, że nie mają zamiaru (ani budżetu), by kopiować rozmach Larian Studios. Wybrali własną ścieżkę – zamiast skupiać się na osobistych misjach poszczególnych bohaterów, historia opowiada o losach całej grupy/rodziny. Z uwagi na „familijny” charakter opowieści, twórcy całkowicie zrezygnowali z wątków romantycznych między członkami drużyny. Gra nadal stawia jednak na głęboką, surową walkę turową opartą na zasadach Dungeons & Dragons, co ma być jej największym atutem. Solasta 2 jest dostępne jak na razie wyłącznie na PC. Mimo mniejszej skali, w grze usłyszymy topowych aktorów, w tym Amelię Tyler (narratorkę z Baldur's Gate 3).