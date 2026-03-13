Kontynuacja świetnego RPG-a porównywana z Baldur's Gate 3 debiutuje, jednak pojawiają się problemy

Studio Tactical Adventures oficjalnie wprowadziło Solasta 2 do Wczesnego Dostępu na Steamie. Choć gra notuje znacznie lepszy start niż jej poprzedniczka w analogicznym okresie, twórcy stają przed trudnym zadaniem zarządzania oczekiwaniami fanów, którzy bezustannie porównują ich dzieło do Baldur's Gate 3.
Kreator postaci to obecnie główny punkt krytyki Solasta 2. Gracze narzekają na małą różnorodność twarzy i trudności w stworzeniu bohatera o tradycyjnie „męskich” rysach. Jak na wczesny dostęp przystało, gra boryka się też z błędami w interfejsie oraz niedopracowaniem warstwy wizualnej, która miejscami nie odbiega od poziomu „jedynki”. Dodatkowo, pojawiało się wiele uwag dotyczących jakości tłumaczeń napisów.
Deweloperzy z Tactical Adventures, liczący zaledwie 40 osób, w wywiadzie dla Eurogamera otwarcie przyznają, że nie mają zamiaru (ani budżetu), by kopiować rozmach Larian Studios. Wybrali własną ścieżkę – zamiast skupiać się na osobistych misjach poszczególnych bohaterów, historia opowiada o losach całej grupy/rodziny. Z uwagi na „familijny” charakter opowieści, twórcy całkowicie zrezygnowali z wątków romantycznych między członkami drużyny. Gra nadal stawia jednak na głęboką, surową walkę turową opartą na zasadach Dungeons & Dragons, co ma być jej największym atutem.
Solasta 2 jest dostępne jak na razie wyłącznie na PC. Mimo mniejszej skali, w grze usłyszymy topowych aktorów, w tym Amelię Tyler (narratorkę z Baldur's Gate 3).
