Trzy części Resident Evil w promocji. Mniej niż 120 zł za jedną

Jeżeli jesteście fanami serii Resident Evil, to z pewnością czekacie na nadchodzące Requiem. Nie dziwimy się, bo my też czekamy.
A co gdyby poza najnowszą odsłoną słynnego cyklu Capcomu zgarnąć również dwie poprzednie części? Taką szansę daje Resident Evil Generation Pack.
Resident Evil Generation Pack, a tam 7, 8 oraz Requiem
Na zestaw Generation Pack, jak zostało wspomniane, składa się m.in. wspomniane Requiem. Produkcję tę dostaniemy wraz z przedsprzedażowym dodatkiem Strój Grace: Apokalipsa. Do tego dochodzi również m.in. Resident Evil Village w wersji Gold. Tak więc poza podstawową grą wzbogacimy się o Winters' Expansion DLC, Street Wolf Outfit, zawieszkę Pan Shop, pakiet zasobów niezbędnych do przetrwania oraz Trauma Pack DLC.
Na koniec warto wspomnieć o Resident Evil 7: Biohazard, także w wersji Gold, czyli z dodanym Banned Footage Vol.1 i 2, Not A Hero oraz End of Zoe. Cały pakiet w wersji na Nintendo Switch kupimy na Perfect Blue już za 349,99 zł. To oznacza, że za jedną część będziemy musieli zapłacić mniej niż 120 zł, co szczególnie w przypadku omawianego Requiem jest ofertą zdecydowanie atrakcyjną.
Tak o zestawie Generation Pack pisze jego polski wydawca, czyli firma Cenega:
Z okazji 30. rocznicy Resident Evil, Resident Evil Generation Pack zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na Nintendo Switch 2. W zestawie, obok Resident Evil Requiem, znajdzie się Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, zawierające pełną wersję gry, rozdział „Not a Hero” oraz wszystkie DLC, a także Resident Evil Village Gold Edition z rozszerzeniem Winters’ Expansion i pakietem Trauma Pack.
