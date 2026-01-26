Trzy części Resident Evil w promocji. Mniej niż 120 zł za jedną

Jeżeli jesteście fanami serii Resident Evil, to z pewnością czekacie na nadchodzące Requiem. Nie dziwimy się, bo my też czekamy.

A co gdyby poza najnowszą odsłoną słynnego cyklu Capcomu zgarnąć również dwie poprzednie części? Taką szansę daje Resident Evil Generation Pack.

Resident Evil Generation Pack, a tam 7, 8 oraz Requiem

Na zestaw Generation Pack, jak zostało wspomniane, składa się m.in. wspomniane Requiem. Produkcję tę dostaniemy wraz z przedsprzedażowym dodatkiem Strój Grace: Apokalipsa. Do tego dochodzi również m.in. Resident Evil Village w wersji Gold. Tak więc poza podstawową grą wzbogacimy się o Winters' Expansion DLC, Street Wolf Outfit, zawieszkę Pan Shop, pakiet zasobów niezbędnych do przetrwania oraz Trauma Pack DLC.