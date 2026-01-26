Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzy części Resident Evil w promocji. Mniej niż 120 zł za jedną

Maciej Petryszyn
2026/01/26 18:45
Jeżeli jesteście fanami serii Resident Evil, to z pewnością czekacie na nadchodzące Requiem. Nie dziwimy się, bo my też czekamy.

A co gdyby poza najnowszą odsłoną słynnego cyklu Capcomu zgarnąć również dwie poprzednie części? Taką szansę daje Resident Evil Generation Pack.

Resident Evil Generation Pack
Resident Evil Generation Pack

Resident Evil Generation Pack, a tam 7, 8 oraz Requiem

Na zestaw Generation Pack, jak zostało wspomniane, składa się m.in. wspomniane Requiem. Produkcję tę dostaniemy wraz z przedsprzedażowym dodatkiem Strój Grace: Apokalipsa. Do tego dochodzi również m.in. Resident Evil Village w wersji Gold. Tak więc poza podstawową grą wzbogacimy się o Winters' Expansion DLC, Street Wolf Outfit, zawieszkę Pan Shop, pakiet zasobów niezbędnych do przetrwania oraz Trauma Pack DLC.

Na koniec warto wspomnieć o Resident Evil 7: Biohazard, także w wersji Gold, czyli z dodanym Banned Footage Vol.1 i 2, Not A Hero oraz End of Zoe. Cały pakiet w wersji na Nintendo Switch kupimy na Perfect Blue już za 349,99 zł. To oznacza, że za jedną część będziemy musieli zapłacić mniej niż 120 zł, co szczególnie w przypadku omawianego Requiem jest ofertą zdecydowanie atrakcyjną.

GramTV przedstawia:

Tak o zestawie Generation Pack pisze jego polski wydawca, czyli firma Cenega:

Z okazji 30. rocznicy Resident Evil, Resident Evil Generation Pack zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na Nintendo Switch 2. W zestawie, obok Resident Evil Requiem, znajdzie się Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, zawierające pełną wersję gry, rozdział „Not a Hero” oraz wszystkie DLC, a także Resident Evil Village Gold Edition z rozszerzeniem Winters’ Expansion i pakietem Trauma Pack.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

