Resident Evil Requiem jest za mało straszny? Zobaczcie naturalnej wielkości potwora z gry jako animatroniczną figurę

Fanka najnowszego Resident Evil wykonała niesamowitą figurę jednego z potworów.

Resident Evil Requiem to prawdziwy hit Capcomu. Studio potwierdziło, że od momentu premiery sprzedało się już 6 milionów egzemplarzy. Popularność gry widać również wśród fanów serii, którzy wciąż tworzą nowe prace związane z najnowszymi przygodami Grace i Leona. Do sieci trafił niesamowity projekt, który przenosi jeden z najbardziej niepokojących elementów gry do rzeczywistości. Twórczyni znana jako Littlejem stworzyła animatroniczną, naturalnej wielkości wersję Dziewczynki znanej z gry, a efekt końcowy wygląda równie imponująco, co przerażająco. Resident Evil Requiem – naturalnej wielkości, animatroniczna figura Dziewczynki Autorka projektu udokumentowała cały proces powstawania konstrukcji w dwóch materiałach opublikowanych na YouTubie. W pierwszym z nich pokazano początki prac oraz budowę szkieletu. Konstrukcja powstała na bazie gotowej halloweenowej animatroniki, którą przerobiono przy użyciu rur PVC, drutu oraz kartonu. Kolejnym etapem było nadanie postaci odpowiedniego kształtu przy pomocy pianki montażowej, a następnie ręczne wygładzanie i modelowanie powierzchni.

Najbardziej niepokojącym elementem projektu okazała się głowa stwora. Twórczyni zadbała o wydłużone, zdeformowane zęby oraz skórę sprawiającą wrażenie zbyt luźnej względem czaszki. Odwzorowanie szczegółów wymagało dokładnego studiowania materiałów referencyjnych z gry, co samo w sobie wymagało sporo odwagi. Efekt końcowy jest na tyle sugestywny, że nawet krótkie spojrzenie na model potrafi wywołać autentyczny dyskomfort. Animatroniczna konstrukcja nie jest jedynie statyczną rzeźbą. Mechanizm pozwala na ruch szczęki, dzięki czemu postać sprawia wrażenie żywej. To subtelny efekt, który jednocześnie nie zamienia modelu w pełnoprawną machinę ścigającą ludzi po pokoju, ale wystarczy, aby nadać mu wyjątkowo niepokojący charakter.

GramTV przedstawia:

Drugi materiał pokazuje kolejne etapy pracy, w tym przygotowanie stroju dla potwora. Twórczyni zadbała o detale takie jak włosy oraz precyzyjne malowanie aerografem, które pozwoliło uzyskać odpowiednią fakturę skóry. Dopiero po tych poprawkach zaprezentowano gotową animatronikę w pełnej okazałości. Co ciekawe, projekt nie ograniczył się wyłącznie do samego potwora. Littlejem przygotowała również cosplay Grace. W tym przypadku wykorzystano materiały dostępne w warsztacie, a charakterystyczna peruka została wystylizowana w krótką fryzurę znaną z gry. Największe wrażenie robi jednak tempo pracy. Twórczyni zdradził, że cały projekt związany z Resident Evil Requiem, wraz z dodatkowymi elementami kostiumu, powstał w zaledwie dziewięć dni. Biorąc pod uwagę skalę detali oraz działający mechanizm animatroniczny, rezultat można uznać za imponujący. Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.