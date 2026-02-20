Zaloguj się lub Zarejestruj

Monster Hunter Wilds wraca do łask graczy. Oceny na Steam wreszcie zaczynają rosnąć

Patrycja Pietrowska
2026/02/20 12:00
Rok po problematycznej premierze produkcja Capcomu notuje poprawę opinii.

Monster Hunter Wilds ma za sobą burzliwy okres, który rozpoczął się niedługo po premierze gry. Produkcja Capcomu początkowo osiągała imponujące wyniki na Steam, jednak entuzjazm szybko ustąpił rozczarowaniu związanym z problemami technicznymi. Najczęściej wskazywano na słabą optymalizację i spadki wydajności, które według części graczy nasilały się wraz z kolejnymi aktualizacjami. W efekcie oceny tytułu znacząco spadły.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds wychodzi z kryzysu. Najnowsze opinie graczy pokazują poprawę

Miniony rok przyniósł jednak stopniowe zmiany. Capcom kontynuował prace nad poprawą stanu technicznego produkcji, wprowadzając liczne poprawki i aktualizacje. Jak zauważono w serwisie GamesRadar, działania te zaczynają przynosić rezultaty, czego dowodem jest aktualny status opinii na Steam. Monster Hunter Wilds osiągnęło poziom ocen mieszanych, a najnowsze recenzje użytkowników są w większości pozytywne. Oznacza to wyraźną poprawę względem wcześniejszych miesięcy i sugeruje, że część graczy ponownie daje tytułowi szansę.

W komentarzach użytkowników często pojawiają się odniesienia do wydajności oraz balansu rozgrywki. Jeden z graczy, który spędził w produkcji ponad pięćset godzin, wskazał, że styczniowa aktualizacja wyeliminowała problemy z przycięciami i znaczącymi spadkami liczby klatek w bardziej wymagających lokacjach. Zwrócił także uwagę na rozwój zawartości, w tym trudniejsze polowania. Podobne opinie można znaleźć w innych recenzjach, gdzie użytkownicy podkreślają poprawę stabilności oraz większą grywalność po ostatnich aktualizacjach.

Mimo rosnącej liczby pozytywnych opinii gra wciąż nie jest wolna od krytyki, a część negatywnych recenzji pozostaje widoczna. Zmiana nastrojów wskazuje jednak na istotny postęp i sugeruje, że produkcja zaczyna odzyskiwać zaufanie społeczności. Dodatkowym impulsem może okazać się zapowiedziane duże rozszerzenie.

Monster Hunter Wilds zadebiutował 28 lutego 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.thegamer.com/monster-hunter-wilds-mixed-steam-reviews-comeback/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

