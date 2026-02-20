Monster Hunter Wilds wraca do łask graczy. Oceny na Steam wreszcie zaczynają rosnąć

Monster Hunter Wilds ma za sobą burzliwy okres, który rozpoczął się niedługo po premierze gry. Produkcja Capcomu początkowo osiągała imponujące wyniki na Steam, jednak entuzjazm szybko ustąpił rozczarowaniu związanym z problemami technicznymi. Najczęściej wskazywano na słabą optymalizację i spadki wydajności, które według części graczy nasilały się wraz z kolejnymi aktualizacjami. W efekcie oceny tytułu znacząco spadły.

Monster Hunter Wilds wychodzi z kryzysu. Najnowsze opinie graczy pokazują poprawę

Miniony rok przyniósł jednak stopniowe zmiany. Capcom kontynuował prace nad poprawą stanu technicznego produkcji, wprowadzając liczne poprawki i aktualizacje. Jak zauważono w serwisie GamesRadar, działania te zaczynają przynosić rezultaty, czego dowodem jest aktualny status opinii na Steam. Monster Hunter Wilds osiągnęło poziom ocen mieszanych, a najnowsze recenzje użytkowników są w większości pozytywne. Oznacza to wyraźną poprawę względem wcześniejszych miesięcy i sugeruje, że część graczy ponownie daje tytułowi szansę.