Nowy zwiastun Toy Story 5. Kiedy zabawki przegrywają z tabletem

Chociaż Toy Story 4 wydawało się godnym zamknięciem opowieści, Pixar i Disney nie mają dość. Toy Story 5 nadchodzi.

Nadchodzi i właśnie dostało nowy zwiastun. W tym zaś pojawiło się całe grono ulubionych postaci, obecnych z nami aż do części pierwszej. Toy Story 5 na kolejnym zwiastunie Po raz kolejny twórcy zwrócili uwagę na to, co będzie osią fabularną całego Toy Story 5. Tak więc do pewnego momentu wszystko wygląda dobrze, aż tu nagle zabawkom przybywa nowy przeciwnik. Od teraz musza one rywalizować o uwagę swojego dziecka z nowoczesnym tabletem. I ewidentnie rywalizację tę przegrywają.

Zabawki powracają, ale tym razem praca Buzza Astrala, Chudego, Jessie i reszty ekipy zostaje wystawiona na próbę, gdy stają oni twarzą w twarz z Lilypadem – nowoczesnym tabletem, który ma własne, dość radykalne pomysły na to, co jest najlepsze dla ich dziecka, Bonnie. Czy zabawa nigdy już nie będzie taka sama? W najnowszej odsłonie do swoich ikonicznych ról powrócą m.in. Tom Hanks, który ponownie udzieli głosu Chudemu, czy też Tim Allen, którego głosem przemawiać będzie Buzz Astral. Dwaj starzy przyjaciele spotkają się ponownie długo po tym, jak Chudy pod koniec Toy Story 4 zdecydował się opuścić swoich przyjaciół. I zanosi się, że nie będzie to miłe spotkanie. Większa będzie za to rola Jessie, za której dubbing odpowiedzialna jest znowu Joan Cusack.

Do tego wszystkiego dochodzą również nowe twarze w obsadzie. Weźmy takiego Craiga Robinsona, czyli Darryla Philbina z The Office, który tutaj odda swój głos Atlasowi, mówiącemu hipopotamowi-GPS. Z kolei wspomniany Lilypad to Greta Lee, którą kojarzyć możemy m.in. z Russian Doll oraz The Morning Show. Nie można pominąć również Keanu Reevesa, który podobnie jak w czwartej części zdubbinguje Duke’a Cabooma Reżyserem Toy Story 5 jest Andrew Stanton, który w różnych rolach pracował przy wszystkich poprzednich częściach, a który reżyserował nagrodzone Oscarami Gdzie jest Nemo? oraz WALL-E. Ścieżkę dźwiękową raz jeszcze stworzy natomiast doskonale znany fanom serii Randy Newman. Sam film do kin wejdzie 19 czerwca 2026 roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

