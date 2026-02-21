Resident Evil Requiem wycieka. Capcom zapowiada „zdecydowane działania”

Na State of Play mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Resident Evil Requiem. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas już tylko dni. Gracze zainteresowani nową odsłoną serii Resident Evil powinni jednak zachować czujność, ponieważ w sieci pojawia się cała masa spoilerów, co oczywiście nie uszło uwadze firmie Capcom.

Capcom ostrzega przed spoilerami z Resident Evil Requiem i prosi o niepublikowanie materiałów z gry

Na japońskim profilu marki Resident Evil na portalu społecznościowym pojawił się komunikat, w którym Capcom ostrzega graczy przed spoilerami. Wydawca informuje, że zauważono „wiele filmów z rozgrywką” Resident Evil Requiem, które „wydają się uzyskane w sposób nieuprawniony”. Japońska firma prosi, by osoby będące już w posianiu wspomnianej produkcji nie publikowały materiałów w sieci, a graczy zainteresowanych nową odsłoną serii o zachowanie ostrożności.