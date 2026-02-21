Resident Evil Requiem wycieka. Capcom zapowiada „zdecydowane działania”

Japońska firma ostrzega przed pojawiającymi się w sieci materiałami wideo z nowej odsłony serii Resident Evil.
Na State of Play mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Resident Evil Requiem. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzieli nas już tylko dni. Gracze zainteresowani nową odsłoną serii Resident Evil powinni jednak zachować czujność, ponieważ w sieci pojawia się cała masa spoilerów, co oczywiście nie uszło uwadze firmie Capcom.
Capcom ostrzega przed spoilerami z Resident Evil Requiem i prosi o niepublikowanie materiałów z gry
Na japońskim profilu marki Resident Evil na portalu społecznościowym pojawił się komunikat, w którym Capcom ostrzega graczy przed spoilerami. Wydawca informuje, że zauważono „wiele filmów z rozgrywką” Resident Evil Requiem, które „wydają się uzyskane w sposób nieuprawniony”. Japońska firma prosi, by osoby będące już w posianiu wspomnianej produkcji nie publikowały materiałów w sieci, a graczy zainteresowanych nową odsłoną serii o zachowanie ostrożności.
Publikowanie materiałów z rozgrywką przed premierą gry nie tylko narusza prawa autorskie, ale także denerwuje innych graczy. Podejmujemy zdecydowane działania, w tym usuwanie i ostrzeganie, w miarę wykrywania takich filmów. Prosimy również wszystkich, którzy widzą ten post, o powstrzymanie się od oglądania lub udostępniania takich filmów, jeśli na nie trafią – czytamy w komunikacie.
Capcom podkreśla, że Resident Evil Requiem oferuje „historię, w której splatają się tajemnice i napięcie”. W trakcie rozgrywki gracze mają natomiast mierzyć się z „nieznanymi zagrożeniami”. Dlatego też wydawcy bardzo zależy, by wrażenia z gry nie zostały zepsute przez pojawiające się w sieci spoilery.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że premiera Resident Evil Requiem odbędzie się już 27 lutego 2026 roku, a więc w najbliższy piątek. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych nową odsłoną serii zapraszamy do lektury: Grałem w Resident Evil Requiem - dwa w jednym.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!