Duża aktualizacja Monster Hunter Wilds. Capcom zamyka etap przed nadchodzącym dodatkiem

Patrycja Pietrowska
2026/02/18 14:00
0
0

Nowa zawartość i poprawa wydajności.

Monster Hunter Wilds otrzymało dużą aktualizację, która wprowadza świeżą zawartość oraz szereg usprawnień technicznych. Patch już zadebiutował i – jak podkreśla Capcom – jest ostatnim tak rozbudowanym pakietem zmian przed planowanym w przyszłości rozszerzeniem na dużą skalę.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds otrzymało potężną aktualizację

Jednym z kluczowych elementów aktualizacji jest dodanie Arch-tempered Arkveld jako stałego zadania eventowego. Oprócz tego pojawiły się nowe misje o najwyższym, dziesiątym poziomie trudności dla wybranych wzmocnionych potworów. Do gry trafił również specjalny quest powiązany fabularnie z nadchodzącym Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, dostępny dla łowców, którzy osiągnęli co najmniej dziewiąty poziom rangi. Aktualizacja rozszerza także pulę wyposażenia, talizmanów i nagród, a część dotychczas ograniczonych czasowo zadań eventowych została udostępniona na stałe, również w trybie offline

Istotną częścią patcha są zmiany techniczne, a twórcy zmniejszyli obciążenie procesora i karty graficznej. Wprowadzono też między innymi dodatkowe poziomy szczegółowości modeli oraz optymalizację generowania potworów i fauny. Zaimplementowano mechanizmy buforowania efektów wizualnych, co ma ograniczyć spadki płynności podczas intensywnych starć. Na PlayStation 5 skrócono czas uruchamiania gry w przypadku użytkowników posiadających dużą liczbę dodatków

GramTV przedstawia:

Aktualizacja waży 13 GB na PS5, 16 GB na Xbox Series X/S oraz 15 GB na PC, a w przypadku pakietu tekstur wysokiej rozdzielczości rozmiar rośnie do 18 GB. Oprócz nowej zawartości i optymalizacji wprowadzono liczne poprawki błędów dotyczące potworów, umiejętności, broni oraz zachowania towarzyszy wspierających.

Na zakończenie przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutowało 28 lutego 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/monster-hunter-wilds-gets-final-major-update-with-new-content-performance-improvements

Patrycja Pietrowska

