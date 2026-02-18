Duża aktualizacja Monster Hunter Wilds. Capcom zamyka etap przed nadchodzącym dodatkiem

Monster Hunter Wilds otrzymało dużą aktualizację, która wprowadza świeżą zawartość oraz szereg usprawnień technicznych. Patch już zadebiutował i – jak podkreśla Capcom – jest ostatnim tak rozbudowanym pakietem zmian przed planowanym w przyszłości rozszerzeniem na dużą skalę.

Monster Hunter Wilds otrzymało potężną aktualizację

Jednym z kluczowych elementów aktualizacji jest dodanie Arch-tempered Arkveld jako stałego zadania eventowego. Oprócz tego pojawiły się nowe misje o najwyższym, dziesiątym poziomie trudności dla wybranych wzmocnionych potworów. Do gry trafił również specjalny quest powiązany fabularnie z nadchodzącym Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, dostępny dla łowców, którzy osiągnęli co najmniej dziewiąty poziom rangi. Aktualizacja rozszerza także pulę wyposażenia, talizmanów i nagród, a część dotychczas ograniczonych czasowo zadań eventowych została udostępniona na stałe, również w trybie offline