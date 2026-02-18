Mumia w nowym zwiastunie. To będzie najstraszniejszy horror roku?

Warner Bros. zaprezentował nowy zwiastun Mumia: Film Lee Cronina, czyli nadchodzącego horroru od twórcy Martwe zło: Przebudzenie. To będzie zupełnie inna produkcja od dotychczasowych filmów z serii Mumia, które stawiały na przygodowy charakter. Tym razem otrzymamy pełnoprawne kino grozy, które przedstawi motyw egipskiej klątwy w zupełnie nowy sposób. Zwiastun filmu oraz świeży plakat zobaczycie poniżej.

Mumia: Film Lee Cronina – nowy zwiastun nadchodzącego horroru

Film opowiada historię rodziny dziennikarza Charliego, granego przez Jack Reynor, jego ciężarnej żony oraz dwójki dzieci. Podczas pobytu na pustyni ich córka Katie znika bez śladu po spotkaniu z tajemniczą kobietą, która rzuca na nią klątwę. Rodzina zostaje zmuszona do pogodzenia się z tragedią i życia dalej. Osiem lat później dochodzi jednak do katastrofy lotniczej, w której wraku odnaleziony zostaje sarkofag. W jego wnętrzu spoczywa dorosła już Katie. Jej powrót do domu szybko okazuje się początkiem koszmaru, ponieważ dziewczyna nie jest już tą samą osobą, a wraz z nią uwalnia się mroczna, niszczycielska siła.