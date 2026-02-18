Zaloguj się lub Zarejestruj

Mumia w nowym zwiastunie. To będzie najstraszniejszy horror roku?

Radosław Krajewski
2026/02/18 18:20
1
0

Tym razem twórcy Mumii stawiają nie na przygodową opowieść, ale pełnoprawne kino grozy.

Warner Bros. zaprezentował nowy zwiastun Mumia: Film Lee Cronina, czyli nadchodzącego horroru od twórcy Martwe zło: Przebudzenie. To będzie zupełnie inna produkcja od dotychczasowych filmów z serii Mumia, które stawiały na przygodowy charakter. Tym razem otrzymamy pełnoprawne kino grozy, które przedstawi motyw egipskiej klątwy w zupełnie nowy sposób. Zwiastun filmu oraz świeży plakat zobaczycie poniżej.

Mumia: Film Lee Cronina

Mumia: Film Lee Cronina – nowy zwiastun nadchodzącego horroru

Film opowiada historię rodziny dziennikarza Charliego, granego przez Jack Reynor, jego ciężarnej żony oraz dwójki dzieci. Podczas pobytu na pustyni ich córka Katie znika bez śladu po spotkaniu z tajemniczą kobietą, która rzuca na nią klątwę. Rodzina zostaje zmuszona do pogodzenia się z tragedią i życia dalej. Osiem lat później dochodzi jednak do katastrofy lotniczej, w której wraku odnaleziony zostaje sarkofag. W jego wnętrzu spoczywa dorosła już Katie. Jej powrót do domu szybko okazuje się początkiem koszmaru, ponieważ dziewczyna nie jest już tą samą osobą, a wraz z nią uwalnia się mroczna, niszczycielska siła.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się: Jack Reynor jako Charlie, Laia Costa jako żona Charliego, Natalie Grace w roli dorosłej Katie, May Calamawy jako detektyw oraz Veronica Falcón. Producentami są James Wan, Jason Blum i John Keville. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Michael Clear, Judson Scott, Macdara Kelleher i sam Lee Cronin. Za film odpowiadają New Line Cinema, Atomic Monster oraz Blumhouse Productions, a dystrybucją zajmie się Warner Bros. Pictures.

Przypomnijmy, że premierę Mumia: Film Lee Cronina zaplanowano na 17 kwietnia tego roku.

Mumia: Film Lee Cronina

Popkultura
data premiery
zwiastun
horror
Mumia
plakat
Warner Bros. Discovery
Lee Cronin
Mumia: Film Lee Cronina
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
MisioKGB
Gramowicz
Dzisiaj 18:30

TEN FILM NIE MA KOMPLETNIE NIC ZWIĄZANEGO Z SERIĄ MUMIA I PRZESTAŃCIE REKLAMOWAĆ TEN NADCHODZĄCY PAŹDZIERZ. Kurcze, caplock mi się wcisnąl, wybaczcie :)




