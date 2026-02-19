Ród smoka wraca z 3 sezonem. Pierwszy zwiastun zapowiada nowe odcinki wielkiego hitu z Gry o tron

Jeden z najpopularniejszych seriali od HBO wróci już tego lata.
Jeszcze przed zakończeniem pierwszego sezonu Rycerza Siedmiu Królestw, który w ostatnich odcinkach stał się jednym z najlepiej ocenianych produkcji w historii HBO, stacja postanowiła wykorzystać ten moment, aby promować trzeci sezon Rodu smoka. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nadchodzących odcinków, które zapowiadają kolejny rozdział wielkiej wojny między Targaryenami o Żelazny Tron. Potwierdzono również, że trzeci sezon zadebiutuje już w czerwcu. Zwiastun nowych odcinków Rodu smoka zobaczycie poniżej.
Ród smoka – pierwszy zwiastun trzeciego sezonu
Twórcy sugerują, że stawka w trzecim sezonie wzrośnie znacząco w porównaniu z poprzednią serią, którą część widzów uznała za spokojniejszą i bardziej zachowawczą. Showrunner serialu, Ryan Condal, nie ukrywa, że nowe epizody będą największym przedsięwzięciem w historii produkcji.
To zdecydowanie nasz jak dotąd największy sezon, zarówno pod względem ambicji, jak i czysto praktycznej skali, liczby planów zdjęciowych.
Condal odniósł się również do struktury fabularnej i momentu, w którym znajduje się opowieść:
Wspinamy się teraz na szczyt narracyjnej paraboli i zaczynamy schodzić w dół, jeśli nie w stronę samego finału, to w kierunku połowy drogi, wchodząc w późną fazę drugiego aktu i zbliżając się do początku trzeciego. Każdy, kto czytał książkę, wie, że historia staje się coraz większa i mroczniejsza, a serial musi dorównać tej ambicji najlepiej, jak potrafi.
GramTV przedstawia:
Zapowiadając nieuchronny Taniec Smoków, twórca nie pozostawił wątpliwości co do intensywności nadchodzących wydarzeń:
Mogę powiedzieć, że wojna w tym sezonie rozpala się bardzo mocno i bardzo szybko. Widzowie, którzy czekali na okrutny, brutalny i bezlitosny rozlew krwi, dostaną go pod dostatkiem.
W trzecim sezonie powrócą między innymi: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans oraz Ewan Mitchell. Do obsady dołączą: Tommy Flanagan jako Lord Roderick Dustin, Dan Fogler jako Ser Torrhen Manderly oraz James Norton w roli Ormunda Hightowera.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!