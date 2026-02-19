Ród smoka wraca z 3 sezonem. Pierwszy zwiastun zapowiada nowe odcinki wielkiego hitu z Gry o tron

Jeden z najpopularniejszych seriali od HBO wróci już tego lata.

Jeszcze przed zakończeniem pierwszego sezonu Rycerza Siedmiu Królestw, który w ostatnich odcinkach stał się jednym z najlepiej ocenianych produkcji w historii HBO, stacja postanowiła wykorzystać ten moment, aby promować trzeci sezon Rodu smoka. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nadchodzących odcinków, które zapowiadają kolejny rozdział wielkiej wojny między Targaryenami o Żelazny Tron. Potwierdzono również, że trzeci sezon zadebiutuje już w czerwcu. Zwiastun nowych odcinków Rodu smoka zobaczycie poniżej.

Ród smoka – pierwszy zwiastun trzeciego sezonu

Twórcy sugerują, że stawka w trzecim sezonie wzrośnie znacząco w porównaniu z poprzednią serią, którą część widzów uznała za spokojniejszą i bardziej zachowawczą. Showrunner serialu, Ryan Condal, nie ukrywa, że nowe epizody będą największym przedsięwzięciem w historii produkcji.