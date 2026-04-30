Resident Evil dostało pierwszy, konkretny trailer. Jest brutalnie i krwawo

Teraz jednak otrzymaliśmy szansę, by wreszcie spojrzeć na nadchodzący obraz. Ukazał się bowiem nowy trailer.

Nowy Resident Evil z pierwszym trailerem

Trailer trwający niemal 2 minuty zaprezentowano podczas CinemaConu w Las Vegas. Daje on mocny wyraz temu, czym ma być nowy Resident Evil. Jest brutalnie i krwawo oraz bez kompromisów. Całość zaczyna się w momencie, gdy główny bohater, Bryan, poszukuje telefonu w opuszczonym domu. Następnie dzwoni on do swojej dziewczyny, by powiedzieć jej, że “coś się wydarzyło”, przez co przez jakiś czas się nie zobaczą. Na tym spokojny ton się kończy, a na nas spada więcej akcji i oczywiście zombie, których w filmie nie zabraknie. Będą to zresztą zombie w różnych wariantach – zarówno hordy typowych zombiaków, jak i potężne potwory czyhające w kanałach.