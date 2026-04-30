Resident Evil dostało pierwszy, konkretny trailer. Jest brutalnie i krwawo

Maciej Petryszyn
2026/04/30 16:30
Po 6 latach marka Resident Evil wraca na wielki ekran. O tym wiadomo już od jakiegoś czasu.

Teraz jednak otrzymaliśmy szansę, by wreszcie spojrzeć na nadchodzący obraz. Ukazał się bowiem nowy trailer.

Nowy Resident Evil z pierwszym trailerem

Trailer trwający niemal 2 minuty zaprezentowano podczas CinemaConu w Las Vegas. Daje on mocny wyraz temu, czym ma być nowy Resident Evil. Jest brutalnie i krwawo oraz bez kompromisów. Całość zaczyna się w momencie, gdy główny bohater, Bryan, poszukuje telefonu w opuszczonym domu. Następnie dzwoni on do swojej dziewczyny, by powiedzieć jej, że “coś się wydarzyło”, przez co przez jakiś czas się nie zobaczą. Na tym spokojny ton się kończy, a na nas spada więcej akcji i oczywiście zombie, których w filmie nie zabraknie. Będą to zresztą zombie w różnych wariantach – zarówno hordy typowych zombiaków, jak i potężne potwory czyhające w kanałach.

Pierwotnie zainteresowanie kolejnym filmem w uniwersum Resident Evil wyrażał Johannes Roberts, twórca Resident Evil: Welcome to Raccoon City z 2021 roku. Ostatecznie jednak na początku roku 2025 ujawniono, że nowy obraz wyreżyseruje Zach Cregger, spod którego ręki wyszły ubiegłoroczne, acz bardzo ciepło przyjęte Zniknięcia. Główną rolę zagra znany m.in. z Euforii Austin Abrams, któremu na ekranie towarzyszyć będą Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis oraz Johnno Wilson. Sam film, nazwany po prostu Resident Evil, trafi do kin 18 września 2026 roku. Jego budżet to 80 milionów dolarów.

To wszystko w momencie, gdy sukcesy święci najnowsza odsłona growej serii, Resident Evil Reqiuem. Tytuł ten w zaledwie 2 i pół tygodnia po premierze rozszedł się w liczbie ponad 6 milionów egzemplarzy, stając się najszybciej sprzedającą się odsłoną cyklu. Jednocześnie Capcom już pracuje zarówno nad nowym trybem gry, jak i wyczekiwanym przez fanów dodatkiem.

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-movies-first-trailer-is-live/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

