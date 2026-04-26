Z tym reżyserem to nie będzie zwykły western. Szykuje się brutalna zemsta

W kolejnych latach reżyser pokazał też inne oblicze w filmach takich jak Służąca czy Podejrzana, nie tracąc przy tym charakterystycznego podejścia do opowiadania historii. Nowy film będzie dopiero drugim anglojęzycznym projektem Parka po Stoker, co samo w sobie jest rzadkością w jego karierze. Tym razem jednak skala jest znacznie większa — współpraca z hollywoodzkimi gwiazdami sugeruje projekt o globalnym rozmachu.

Brigands of Rattlecreek opowie historię szeryfa i lekarza, którzy ruszają tropem brutalnego gangu terroryzującego miasteczko. Za scenariusz odpowiada S. Craig Zahler, twórca Bone Tomahawk, znany z surowych, brutalnych historii i moralnie niejednoznacznych bohaterów. To połączenie dwóch twórców o podobnej wrażliwości sprawia, że film już teraz zapowiada się na wyjątkowo intensywne doświadczenie. Wszystko wskazuje na to, że Park wraca do swoich najmocniejszych tematów — przemocy, zemsty i konsekwencji — ale tym razem w realiach Dzikiego Zachodu.