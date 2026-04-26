Z tym reżyserem to nie będzie zwykły western. Szykuje się brutalna zemsta

Park Chan-wook, twórca Oldboya, przygotowuje nowy film. Będzie nim western Brigands of Rattlecreek, w którym wystąpią Matthew McConaughey, Pedro Pascal i Austin Butler.
To projekt wyjątkowy — nie tylko ze względu na obsadę, ale też samego reżysera. Park Chan-wook to twórca kultowego Oldboy, jednego z najważniejszych thrillerów XXI wieku. Film był częścią tzw. trylogii zemsty, obok Pan Zemsta i Pani Zemsta, które ugruntowały jego styl — brutalny, bezkompromisowy, ale jednocześnie bardzo precyzyjny i stylowy. Ostatnim filmem koreańskiego twórcy jest Bez wyjścia.
