Z tym reżyserem to nie będzie zwykły western. Szykuje się brutalna zemsta

Jakub Piwoński
2026/04/26 08:00
Park Chan-wook po latach znów łączy siły z hollywoodzkimi aktorami — i szykuje jeden z najbardziej bezkompromisowych filmów w karierze.

Park Chan-wook, twórca Oldboya, przygotowuje nowy film. Będzie nim western Brigands of Rattlecreek, w którym wystąpią Matthew McConaughey, Pedro Pascal i Austin Butler.

To projekt wyjątkowy — nie tylko ze względu na obsadę, ale też samego reżysera. Park Chan-wook to twórca kultowego Oldboy, jednego z najważniejszych thrillerów XXI wieku. Film był częścią tzw. trylogii zemsty, obok Pan Zemsta i Pani Zemsta, które ugruntowały jego styl — brutalny, bezkompromisowy, ale jednocześnie bardzo precyzyjny i stylowy. Ostatnim filmem koreańskiego twórcy jest Bez wyjścia.

W kolejnych latach reżyser pokazał też inne oblicze w filmach takich jak Służąca czy Podejrzana, nie tracąc przy tym charakterystycznego podejścia do opowiadania historii. Nowy film będzie dopiero drugim anglojęzycznym projektem Parka po Stoker, co samo w sobie jest rzadkością w jego karierze. Tym razem jednak skala jest znacznie większa — współpraca z hollywoodzkimi gwiazdami sugeruje projekt o globalnym rozmachu.

Brigands of Rattlecreek opowie historię szeryfa i lekarza, którzy ruszają tropem brutalnego gangu terroryzującego miasteczko. Za scenariusz odpowiada S. Craig Zahler, twórca Bone Tomahawk, znany z surowych, brutalnych historii i moralnie niejednoznacznych bohaterów. To połączenie dwóch twórców o podobnej wrażliwości sprawia, że film już teraz zapowiada się na wyjątkowo intensywne doświadczenie. Wszystko wskazuje na to, że Park wraca do swoich najmocniejszych tematów — przemocy, zemsty i konsekwencji — ale tym razem w realiach Dzikiego Zachodu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/24/park-chan-wook-to-direct-ultra-violent-western-brigands-of-rattlecreek-written-by-s-craig-zahler-matthew-mcconaughey-pedro-pascal-and-austin-butler-to-star

Tagi:

Popkultura
western
Dziki Zachód
Pedro Pascal
Matthew McConaughey
Austin Butler
Park Chan-wook
nowy film
zapowiedź filmu
Park Chan Wook
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




