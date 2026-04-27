Nie zdążyłeś do kina? Wielki hit Nintendo trafi na VOD szybciej niż myślisz

Głośna animacja już wkrótce ma zadebiutować w cyfrowej dystrybucji.

Jeśli ominąłeś seans Super Mario Galaxy Film w kinie, wszystko wskazuje na to, że wkrótce nadrobisz zaległości bez wychodzenia z domu. Według najnowszych doniesień produkcja ma trafić na platformy VOD i cyfrowe już 5 maja. To oznacza, że od premiery kinowej do debiutu online minie wyjątkowo niewiele czasu. Super Mario Galaxy Film zmierza na VOD Na ten moment ani Nintendo, ani Universal Pictures nie potwierdziły oficjalnie tej daty, jednak źródła branżowe wskazują, że premiera domowa jest już tuż za rogiem. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to bardzo szybkie przejście z kin na platformy cyfrowe. Tego typu decyzje coraz częściej stają się standardem w branży filmowej.

Film od początku wzbudzał sporo emocji. Choć opinie krytyków były raczej chłodne, widzowie tłumnie ruszyli do kin, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki finansowe. Produkcja okazała się wręcz ogromnym hitem — zarobiła już ponad 830 milionów dolarów na całym świecie, stając się jednym z największych filmów 2026 roku i kasowym liderem. To pokazuje, że marka Mario wciąż ma ogromną siłę przyciągania.

Co ciekawe, film wciąż zbiera fatalne recenzje. Do sytuacji odniósł się także Shigeru Miyamoto, twórca marki, który przyznał, że był zaskoczony skalą krytyki. Jednocześnie podkreślił, że film miał ambicję ożywić branżę i przyciągnąć szeroką publiczność. Jego słowa sugerują, że Nintendo nadal wierzy w rozwój filmowych adaptacji. Wprowadzenie filmu na VOD tak szybko po premierze kinowej wpisuje się w coraz częstszy trend skracania tzw. „okna kinowego”. Studia coraz chętniej udostępniają swoje produkcje online, licząc na dodatkowe zyski i dotarcie do widzów, którzy nie zdecydowali się na wizytę w kinie. To także ukłon w stronę odbiorców preferujących domowe seanse. Jeśli więc czekałeś na domowy seans Super Mario Galaxy Film, wygląda na to, że nie będziesz musiał długo czekać. Wszystko wskazuje na to, że już na początku maja film trafi prosto do twojego salonu. Przeczytaj recenzję filmu Super Mario Galaxy Film

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










