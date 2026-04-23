To będzie najbardziej zaskakujący film DCU? Zwiastun Clayface ujawnia horrorowy kierunek i budzi skojarzenia z Jokerem

DC idzie w stronę, której mało kto się spodziewał — i robi to bez kompromisów.
Dość niespodziewanie do sieci trafił zwiastun filmu Clayface, kolejnej produkcji w ramach DCU, która ma trafić w tym roku do kin. Wszystko wskazuje na to, że może to być jeden z najbardziej nietypowych projektów w ramach nowego uniwersum nadzorowanego przez James Gunna. Zamiast klasycznego widowiska superbohaterskiego dostajemy mroczny, brutalny body horror oparty na postaci znanej jako jeden z przeciwników Batmana.
DC idzie w horror. Zwiastun i plakat Clayface
Za kamerą stanął James Watkins, twórca takich filmów jak Eden Lake czy Kobieta w czerni, a scenariusz współtworzyli m.in. Mike Flanagan i Hossein Amini. Już sam ten zestaw nazwisk sugeruje, że nie mamy do czynienia z typową produkcją komiksową. Film ma otrzymać kategorię R i budżet na poziomie około 40 milionów dolarów, co oznacza bardziej kameralne, ale jednocześnie odważniejsze podejście. W roli głównej wystąpi Tom Rhys Harries, który wciela się w aktora klasy B desperacko próbującego utrzymać się na powierzchni — sięgając po tajemniczą substancję, która zaczyna go zmieniać.
Trudno nie zauważyć podobieństw do Joker — również tam DC postawiło na mroczną, autorską historię skupioną na złoczyńcy. Clayface może pójść podobną drogą, ale zamiast dramatu psychologicznego dostaniemy coś znacznie bardziej fizycznego i niepokojącego. Różnica jest jednak kluczowa — tym razem film oficjalnie rozgrywa się w ramach nowego DCU, co oznacza, że eksperyment nie jest pobocznym projektem, lecz częścią większego planu.
GramTV przedstawia:
Postać Clayface’a ma bogatą historię w uniwersum Batmana, ale dla wielu fanów jej definitywną wersją pozostaje ta z kultowego serialu animowanego Batman: The Animated Series. To właśnie tam bohater został przedstawiony jako tragiczna postać — aktor, który traci nie tylko twarz, ale i tożsamość. Nowy film ma szansę nawiązać do tego dziedzictwa, łącząc elementy horroru z dramatem o rozpadzie osobowości i obsesji na punkcie sławy. Premiera Clayface zaplanowana jest na 23 października 2026 roku. Jeśli zwiastun nie myli, DC szykuje coś, co może kompletnie zmienić sposób, w jaki patrzymy na ich filmowe uniwersum.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!