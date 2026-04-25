Mortal Kombat 2 nadciąga z pełną siłą. Nowy zwiastun pokazuje, że to będzie prawdziwa uczta dla fanów

Najnowszy zwiastun jasno pokazuje, jaka będzie główna siła tej produkcji — ogromna liczba postaci znanych fanom kultowej serii bijatyk Mortal Kombat. Krótki, ale intensywny materiał skupia się właśnie na tym elemencie. Kolejne postacie prezentowane są niemal jak w grze, jedna po drugiej, w dynamicznych ujęciach zapowiadających nadchodzące starcia.

Więcej wojowników. Więcej fatality. Więcej Walk. Mortal Kombat Movie bierze to, co najlepsze z gry — i zamienia to w bezkompromisowe widowisko, które trzeba zobaczyć na największym możliwym ekranie. To już się zaczęło.

I trudno o lepsze podsumowanie — zwiastun kipi akcją, krwawymi fatality i energią, która od lat definiuje serię.

W centrum wydarzeń ponownie znajdzie się konflikt z Shao Kahnem (Martyn Ford), którego rosnąca potęga stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Ziemi. Odpowiedzią na to zagrożenie jest powrót dobrze znanych bohaterów — Liu Kanga (Ludi Lin), Sonyi Blade (Jessica McNamee), Jaxa Briggsa (Mehcad Brooks) oraz Cole’a Younga (Lewis Tan), którzy ponownie stają ramię w ramię, by stawić czoła nadciągającej wojnie. Do tej ekipy dołącza także Johnny Cage, grany przez Karl Urbana, co tylko podkreśla, że tym razem skala starcia będzie jeszcze większa.