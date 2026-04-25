Mortal Kombat 2 nadciąga z pełną siłą. Nowy zwiastun pokazuje, że to będzie prawdziwa uczta dla fanów

Twórcy stawiają wszystko na jedną kartę — kultowe postacie, brutalne starcia i widowisko skrojone pod graczy.
Najnowszy zwiastun jasno pokazuje, jaka będzie główna siła tej produkcji — ogromna liczba postaci znanych fanom kultowej serii bijatyk Mortal Kombat. Krótki, ale intensywny materiał skupia się właśnie na tym elemencie. Kolejne postacie prezentowane są niemal jak w grze, jedna po drugiej, w dynamicznych ujęciach zapowiadających nadchodzące starcia.
Mortal Kombat 2 w nowym materiale
Jak czytamy w oficjalnym opisie materiału:
Więcej wojowników. Więcej fatality. Więcej Walk. Mortal Kombat Movie bierze to, co najlepsze z gry — i zamienia to w bezkompromisowe widowisko, które trzeba zobaczyć na największym możliwym ekranie. To już się zaczęło.
I trudno o lepsze podsumowanie — zwiastun kipi akcją, krwawymi fatality i energią, która od lat definiuje serię.
W centrum wydarzeń ponownie znajdzie się konflikt z Shao Kahnem (Martyn Ford), którego rosnąca potęga stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Ziemi. Odpowiedzią na to zagrożenie jest powrót dobrze znanych bohaterów — Liu Kanga (Ludi Lin), Sonyi Blade (Jessica McNamee), Jaxa Briggsa (Mehcad Brooks) oraz Cole’a Younga (Lewis Tan), którzy ponownie stają ramię w ramię, by stawić czoła nadciągającej wojnie. Do tej ekipy dołącza także Johnny Cage, grany przez Karl Urbana, co tylko podkreśla, że tym razem skala starcia będzie jeszcze większa.
Za kamerą ponownie stanął Simon McQuoid, reżyser pierwszej części. Nowy zwiastun sugeruje jeszcze większy nacisk na widowiskowość i wierność materiałowi źródłowemu — nie brakuje efektownych wejść bohaterów, charakterystycznych pojedynków i brutalnych wykończeń, które od lat są znakiem rozpoznawczym serii.
Mortal Kombat 2 to już czwarta pełnometrażowa adaptacja tej marki. Poprzednie filmy zadebiutowały w latach 90., a najnowsza odsłona jest bezpośrednią kontynuacją produkcji z 2021 roku, która mierzyła się z trudnościami dystrybucyjnymi w czasie pandemii. Tym razem oczekiwania są znacznie większe — film ma nie tylko rozwinąć historię, ale też w pełni wykorzystać potencjał uniwersum. Premiera zaplanowana jest na 8 maja. Co ciekawe, studio Warner Bros. już teraz pracuje nad scenariuszem trzeciej części, wyraźnie wierząc w sukces nadchodzącej odsłony.
