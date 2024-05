Resident Evil 9 zabierze nas do miasteczka na wyspie. Kiedy premiera gry?

Wczytywanie ramki mediów.

Dusk Golem niedawno poinformował, że doniesienia o możliwym opóźnieniu premiery Resident Evil 9 nie są prawdziwe. Przyznał, że Capcom wkrótce oficjalnie zapowie grę, która ukaże się już na początku przyszłego roku. Jeżeli te plotki okażą się prawdziwe, to japoński wydawca planuje premierę już na styczeń 2025 roku.

Mam dobre wieści/plotki do przekazania na temat Resident Evil 9. Możliwe opóźnienie, o którym słyszeliśmy, można odsunąć na bok. RE9 powinno zostać ujawnione już wkrótce i wydane w przyszłym roku. Jeśli to, co usłyszałem wcześniej, jest prawdą, powinno to nastąpić w styczniu.