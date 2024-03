Resident Evil 9 z otwartym światem? Capcom chce większych gier po premierze Dragon’s Dogma 2

Podzielę się więc małą ciekawostką. Capcom często daje zielone światło dla nowych inicjatyw, w tym produkcjom, których premiery są blisko siebie. Takimi przykładami są RE7, RE:2 i DMCV, które otrzymały zgodę, aby skorzystać z nowego silnika RE Engine, a pomysł przeróbki RE:2 zainspirował ich również do produkcji RE:3 i RE:4 w ramach tworzenia remake’ów. Dragons Dogma 2 rozszerzyła funkcjonalność RE Engine do gier z otwartym światem, więc dwie inne gry bazujące na tej technologii to Monster Hunter Wild i Resident Evil 9.

Jedyną rzeczą, którą dodatkowo dodam, zanim zamilknę i na razie nie będę czytać Twittera, jest to, że jednym z trzech celów projektu było zachowanie DNA serii. DD2 to nadal wyraźnie Dragon's Dogma, Wild to nadal wyraźnie Monster Hunter, to samo będzie w przypadku RE9.