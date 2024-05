Redfall otrzyma ostatnią aktualizację. Nadchodzący patch wprowadzi tryb offline

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Arkane Austin do samego końca pracowało nad nową aktualizacją do Redfall. Deweloperzy planowali wprowadzić do gry m.in. tryb offline, a także kolejne poprawki. Studio zostało jednak zamknięte i wydawało się, że „łatka” nigdy nie zostanie opublikowana. Na szczęście – jak się okazuje – starania zespołu nie pójdą na marne. Twórcy Redfall zapowiedzieli bowiem, że ich ostatnia produkcja doczeka się niebawem finałowego patcha.

Arkane Austin zapowiedziało ostatnią aktualizację gry Redfall

Na oficjalnym profilu Redfall na portalu społecznościowym X pojawił się wpis, w którym Arkane Austin podziękowało fanom za wszystkie „wiadomości wsparcia”. Następnie deweloperzy zapowiedzieli, że pracują nad wydaniem ostatniej aktualizacji do Redfall. Zespół podzielił się też pierwszymi szczegółami dotyczącymi nadchodzącego patcha.