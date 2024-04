Resident Evil 9 nie zadebiutuje zgodnie z planem? Gra miała zaliczyć opóźnienie

W tej chwili nie mam żadnego odniesienia do tego, kiedy Resident Eevil 9 zostanie ogłoszone. Może to być tego lata, może być później, w tej chwili nie wiem nic konkretnego. Wiem, że kilka lat temu celem było ujawnienie gry w tym roku i dążenie do premiery w 2025 roku, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy słyszałem, że Resident Eevil 9 mogło zostać wewnętrznie opóźniony z tego czy innego powodu – informuje Dusk Golem.