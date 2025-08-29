Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil 9 będzie miało widok z trzeciej osoby, bo Resident Evil 7 było zbyt przerażające

Jakub Piwoński
2025/08/29 13:30
0
0

Czy twórcy chcą nam ułatwić rozgrywkę?

Jak sugerowaliśmy już wcześniej przy okazji naszych pierwszych wrażeń z Resident Evil Requiem, w nadchodzącym, dziewiątym tytule serii faktycznie pojawi się możliwość przełączania się pomiędzy widokiem z pierwszej i trzeciej osoby. Teraz wiemy też, dlaczego Capcom zdecydował się na taki krok.

Resident Evil 7
Resident Evil 7

Resident Evil 9 ma mieć widok TPP i FPP

Reżyser Requiem, Koshi Nakanishi, w rozmowie z GamesRadar przyznał, że Resident Evil 7 zostało uznane za „zbyt straszne” w perspektywie FPP.

Patrząc wstecz na perspektywę pierwszoosobową w Resident Evil 7, zaimplementowałem ją, aby uczynić grę bardziej wciągającą i przerażającą niż kiedykolwiek wcześniej. Myślę, że większość graczy zgodzi się, że to była niesamowicie przerażająca gra, ale prawdopodobnie była zbyt przerażająca. Niektórzy nie byli w stanie jej ukończyć, a nawet zacząć.

GramTV przedstawia:

Resident Evil 9, którego główną bohaterką będzie Grace Ashcroft (a podobno także Leon), zaoferuje więc możliwość wyboru. Gracz sam zdecyduje, czy obiera perspektywę FPP, by w pełni doświadczyć grozy, czy przełącza się na TPP, które ma złagodzić intensywność horroru. Warto zwrócić uwagę, że taka możliwość istnieje już w wielu grach, chociażby w Fallout 4. Jednak dla serii Resident Evil będzie to coś przełomowego, łączącego tradycję serii z intensywnością ostatnich odsłon.

Czy zgadzacie się z tą decyzją? Czy pomimo ukłonu w stronę graczy, twórcy nie chcą nam ułatwić rozgrywki? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie.

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-9-has-a-third-person-camera-because-resident-evil-7-was-too-scary/

Tagi:

News
Resident Evil 7
FPP
TPP
Resident Evil
Resident Evil 9
Resident Evil Requiem
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112