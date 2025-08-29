Resident Evil 9 będzie miało widok z trzeciej osoby, bo Resident Evil 7 było zbyt przerażające

Jak sugerowaliśmy już wcześniej przy okazji naszych pierwszych wrażeń z Resident Evil Requiem, w nadchodzącym, dziewiątym tytule serii faktycznie pojawi się możliwość przełączania się pomiędzy widokiem z pierwszej i trzeciej osoby. Teraz wiemy też, dlaczego Capcom zdecydował się na taki krok.
Resident Evil 9 ma mieć widok TPP i FPP
Reżyser Requiem, Koshi Nakanishi, w rozmowie z GamesRadar przyznał, że Resident Evil 7 zostało uznane za „zbyt straszne” w perspektywie FPP.
Patrząc wstecz na perspektywę pierwszoosobową w Resident Evil 7, zaimplementowałem ją, aby uczynić grę bardziej wciągającą i przerażającą niż kiedykolwiek wcześniej. Myślę, że większość graczy zgodzi się, że to była niesamowicie przerażająca gra, ale prawdopodobnie była zbyt przerażająca. Niektórzy nie byli w stanie jej ukończyć, a nawet zacząć.
Resident Evil 9, którego główną bohaterką będzie Grace Ashcroft (a podobno także Leon), zaoferuje więc możliwość wyboru. Gracz sam zdecyduje, czy obiera perspektywę FPP, by w pełni doświadczyć grozy, czy przełącza się na TPP, które ma złagodzić intensywność horroru. Warto zwrócić uwagę, że taka możliwość istnieje już w wielu grach, chociażby w Fallout 4. Jednak dla serii Resident Evil będzie to coś przełomowego, łączącego tradycję serii z intensywnością ostatnich odsłon.
Czy zgadzacie się z tą decyzją? Czy pomimo ukłonu w stronę graczy, twórcy nie chcą nam ułatwić rozgrywki? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie.
