Resident Evil 4 Remake z trybem The Mercenaries. Dziś premiera darmowego DLC

Już dwa tygodnie temu Capcom zapowiadał, że Resident Evil 4 Remake zostanie dziś wzbogacone o The Mercenaries. Dodatkowy tryb gry został udostępniony w formie darmowego DLC, którym cieszyć mogą się wszyscy posiadacze odświeżonej wersji hitu z 2005 roku. Japońska firma postanowiła natomiast przypomnieć graczom o bezpłatnym dodatku i opublikowała zwiastun prezentujący wspomniany wariant zabawy.

Resident Evil 4 Remake – The Mercenaries już dostępne. Capcom prezentuje zwiastun dodatkowego trybu gry

The Mercenaries to tryb, którego raczej nie trzeba przedstawiać fanom serii Resident Evil. Podobnie jak w poprzednich odsłonach cyklu, tak i wariancie znajdującym się w Resident Evil 4 Remake zabawa polega na zdobywaniu możliwie najwyższej liczby punktów poprzez pokonywanie przeciwników w określonym czasie. Udostępniony przez Capcom zwiastun pozwoli Wam sprawdzić, czego można spodziewać się we wspomnianym trybie.