Resident Evil 4 Remake – wiemy, kiedy gra otrzyma tryb The Mercenaries

Sześć lat po wydarzeniach z Resident Evil 2, ocalały z Raccoon City Leon Kennedy zostaje wysłany do leżącej na uboczu europejskiej wioski, aby zbadać zniknięcie córki prezydenta USA. To, co tam odkrywa, nie przypomina niczego, z czym mierzył się dotąd – informuje opis gry na stronie PlayStation.