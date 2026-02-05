Resident Evil 4 Remake popsuty przez Capcom. Usunięcie Denuvo nie było najlepszym pomysłem

Fani cieszyli się z usunięcia kontrowersyjnych zabezpieczeń, ale okazało się, że teraz gra działa jeszcze gorzej.

Niedawno Resident Evil 4 Remake doczekał się nowej aktualizacji, która po prawie trzech latach wprowadziła polski język. Capcom zdecydował się również usunąć system zabezpieczeń Denuvo, zastępując go Enigma DRM. Niestety nie była to dobra decyzja japońskiego studia i jak pokazują pierwsze tety, gra obecnie działa w wersji na komputery osobiste o wiele gorzej niż wcześniej.

Resident Evil 4 Remake – po usunięciu Denuvo i zastąpieniu go Enigmą DRM, gra działa gorzej w wersji na PC

Twórcy internetowi zajmujący się analizą techniczną gry zauważyli, że po instalacji nowej wersji liczba klatek na sekundę w niektórych sytuacjach potrafi być niższa nawet o ponad 20 FPS względem wcześniejszego wydania korzystającego z Denuvo. Różnice w wydajności szczególnie mocno widoczne są na słabszych konfiguracjach sprzętowych. Testy przeprowadzone na przenośnych PC do grania, w tym na Steam Decku, wskazują na większe spadki płynności, dłuższe czasy ładowania oraz mniej stabilne działanie Resident Evil 4 Remake. Na mocniejszych komputerach zmiany są mniej odczuwalne, choć wciąż zauważalne w wybranych scenach.