Resident Evil 4 Remake popsuty przez Capcom. Usunięcie Denuvo nie było najlepszym pomysłem

Radosław Krajewski
2026/02/05 12:00
Fani cieszyli się z usunięcia kontrowersyjnych zabezpieczeń, ale okazało się, że teraz gra działa jeszcze gorzej.

Niedawno Resident Evil 4 Remake doczekał się nowej aktualizacji, która po prawie trzech latach wprowadziła polski język. Capcom zdecydował się również usunąć system zabezpieczeń Denuvo, zastępując go Enigma DRM. Niestety nie była to dobra decyzja japońskiego studia i jak pokazują pierwsze tety, gra obecnie działa w wersji na komputery osobiste o wiele gorzej niż wcześniej.

Resident Evil 4 Remake – po usunięciu Denuvo i zastąpieniu go Enigmą DRM, gra działa gorzej w wersji na PC

Twórcy internetowi zajmujący się analizą techniczną gry zauważyli, że po instalacji nowej wersji liczba klatek na sekundę w niektórych sytuacjach potrafi być niższa nawet o ponad 20 FPS względem wcześniejszego wydania korzystającego z Denuvo. Różnice w wydajności szczególnie mocno widoczne są na słabszych konfiguracjach sprzętowych. Testy przeprowadzone na przenośnych PC do grania, w tym na Steam Decku, wskazują na większe spadki płynności, dłuższe czasy ładowania oraz mniej stabilne działanie Resident Evil 4 Remake. Na mocniejszych komputerach zmiany są mniej odczuwalne, choć wciąż zauważalne w wybranych scenach.

Aktualizacja wpłynęła również na społeczność modderską. Część modyfikacji przestała działać, co nie jest zaskoczeniem, gdyż Enigma DRM słynie z blokowania zmian ingerujących w kod gry. Dla wielu graczy korzystających z modów poprawiających grafikę, balans czy interfejs oznacza to konieczność oczekiwania na ich aktualizacje lub całkowitą rezygnację z niektórych modów.

Nie jest jasne, dlaczego Capcom zdecydował się na zmianę zabezpieczenia, jednak niektórzy spekulują, że chodzi o kwestie finansowe. Utrzymywanie Denuvo wiąże się z cyklicznymi opłatami abonamentowymi, dlatego wydawcy często rezygnują z niego po osiągnięciu zakładanych wyników sprzedaży. W przypadku Resident Evil 4 Remake firma nie usunęła jednak DRM całkowicie, lecz zastąpiła go rozwiązaniem Enigma, które było wcześniej testowane przy okazji wersji demonstracyjnej gry.

