Gracze właśnie dostali kilka ważnych powodów, by w lutym zalogować się do Red Dead Redemption 2

Jakub Piwoński
2026/02/04 08:30
1
0

Rockstar zachęca do powrotu do gry nowymi nagrodami.

Red Dead Redemption 2 od lat pozostaje jednym z najważniejszych tytułów w historii gier, jednak dla wielu graczy to już produkcja „zamknięta”, do której wraca się głównie z sentymentu. Tym bardziej zaskakująca jest decyzja Rockstara, który – mimo skupienia uwagi branży na nadchodzącym GTA 6 – ogłosił nową pulę atrakcji w Red Dead Online na luty 2026 roku. To wyraźny sygnał, że sieciowy komponent Dzikiego Zachodu wciąż nie został całkowicie porzucony.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 z nowymi atrakcjami w trybie online

Jakie nowe atrakcje pojawią się w grze? Gracze mogą zdobyć kompletny zestaw ubioru Nosalida, odblokowywany stopniowo poprzez wykonywanie konkretnych aktywności – m.in. wydarzeń Free Roam, wyzwań Kolekcjonera oraz misji Blood Money. Każdy element stroju przypisany jest do innego zadania, co zachęca do sprawdzenia różnych trybów rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo przez cały miesiąc obowiązują znaczące premie – nawet potrójne nagrody w RDO$ i punktach doświadczenia za wybrane aktywności, a także tygodniowe bonusy i zniżki na sprzęt Kolekcjonera. To sprawia, że luty jest jednym z najlepszych momentów w ostatnich miesiącach, by ponownie zalogować się do Red Dead Online.

Jak wiadomo, Red Dead Online to sieciowy tryb gry Red Dead Redemption 2, pozwalający graczom wspólnie eksplorować otwarty świat Dzikiego Zachodu, wykonywać misje fabularne, brać udział w wydarzeniach losowych. Choć Red Dead Online już dawno ogłoszono projektem o ograniczonym wsparciu, lutowa aktualizacja pokazuje, że Rockstar wciąż dba o swoją lojalną społeczność. Dla fanów to być może jedna z ostatnich okazji, by ponownie zanurzyć się w świecie Dzikiego Zachodu, zanim firma na dobre skupi się wyłącznie na premierze GTA 6.

Źródło:https://gamerant.com/red-dead-redemption-2-rdr2-online-rewards-february-2026/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:38

Tak się składa że po wymianie kompa postanowiłem sobie na PC zagrać. I przy okazji zaglądnąłem na tryb online. 

Następnie wyłączyłem tryb online po jednej rozgrywce sieciowej z innymi i już więcej nie dotknąłem. 

W meczyku się teleportował po mapie jakiś dureń z auto aim i zwyczajnie wszystkich masakrował. Wszedłem online sprawdzić fora i oczywiście wszyscy piszą o tym że RDO jest zalane oszustami i są niemal wszędzie. W tym momencie stwierdziłem że nie ma co poświęcać czasu.

Zwłaszcza że doskonale pamiętam jak RDO miało kompletnie skopaną i nastawioną na mikropłatności ekonomię. Gdzie po godzinach grania nie stać Cię było na nic. 

Także za RDO podziękuję. 




