Gracze właśnie dostali kilka ważnych powodów, by w lutym zalogować się do Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 od lat pozostaje jednym z najważniejszych tytułów w historii gier, jednak dla wielu graczy to już produkcja „zamknięta”, do której wraca się głównie z sentymentu. Tym bardziej zaskakująca jest decyzja Rockstara, który – mimo skupienia uwagi branży na nadchodzącym GTA 6 – ogłosił nową pulę atrakcji w Red Dead Online na luty 2026 roku. To wyraźny sygnał, że sieciowy komponent Dzikiego Zachodu wciąż nie został całkowicie porzucony.

Red Dead Redemption 2 z nowymi atrakcjami w trybie online

Jakie nowe atrakcje pojawią się w grze? Gracze mogą zdobyć kompletny zestaw ubioru Nosalida, odblokowywany stopniowo poprzez wykonywanie konkretnych aktywności – m.in. wydarzeń Free Roam, wyzwań Kolekcjonera oraz misji Blood Money. Każdy element stroju przypisany jest do innego zadania, co zachęca do sprawdzenia różnych trybów rozgrywki.