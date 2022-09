Resident Evil 4 Remake pojawi się na Xbox One? Tak sugeruje brytyjski Amazon

Podczas czerwcowego State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi Resident Evil 4 Remake. Capcom poinformował wówczas, że odświeżona wersja hitu z 2005 roku zmierza wyłącznie na PC oraz najnowsze konsole Sony i Microsoftu. Nieco ponad tydzień temu dowiedzieliśmy się natomiast, że wspomniana produkcja trafi również na PlayStation 4. Nie wspomniano jednak o wersji na Xbox One. Niewykluczone jednak, że gra pojawi się na konsoli ósmej generacji amerykańskiej firmy.

Resident Evil 4 Remake jednak doczeka się wersji na konsolę Xbox One?

Na stronie brytyjskiego oddziału sklepu Amazon widnieje bowiem informacja, że w Resident Evil 4 Remake będzie można zagrać zarówno na Xbox Series X/S, jak i Xbox One. Informacja o dostępności widnieje nie tylko na nieoficjalnej okładce, która może ulec zmianie, ale również w miejscu, w którym klienci mogą wybrać interesującą ich platformę. Niewykluczone więc, że coś faktycznie jest na rzeczy, a produkcja Capcomu jednak ukaże się na starszej konsoli Microsoftu.



Japoński deweloper nie odniósł się do powyższej sytuacji. Posiadaczom konsol Xbox One nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na oficjalny komunikat studia i liczyć na to, że Amazon się nie pomylił, a produkcja trafi również na wspomnianą platformę.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake zadebiutuje na rynku dokładnie 24 marca 2023 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami odświeżona wersja produkcji Capcomu „zachowa esencję oryginału”, ale fani serii mogą liczyć na „świeże wrażenia”.

