Resident Evil 4 Remake na krótkim zwiastunie. Nadchodzą nowe informacje o grze

W zeszłym tygodniu do sieci trafiło kilka zrzutów ekranu z Resident Evil 4 Remake. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Serwis Game Informer opublikował bowiem krótki gameplay trailer, w którym pojawiło się kilka nowych ujęć z odświeżonej wersji hitu Capcomu. Jest to jednak dopiero początek dobrych wieści dla fanów Resident Evil.

Znajome twarze w nowym zwiastunie Resident Evil 4 Remake

Wspomniana redakcja miała bowiem okazję zapoznać się z pierwszym oraz piątym rozdziałem Resident Evil 4 Remake. Dodatkowo dziennikarze mogli porozmawiać z twórcami na temat odświeżonej wersji produkcji z 2005 roku. Możemy więc być pewni, że w sieci pojawi się niebawem sporo nowych informacji związanych z grą.



W udostępnionym przez serwis Game Informer zwiastunie możemy natomiast zobaczyć kilka fragmentów rozgrywki z Resident Evil 4 Remake. Dodatkowo materiał pozwala przyjrzeć się nowym wersjom postaci, które powinny być świetnie znane fanom pierwowzoru. Obok Leona S. Kennedy’ego w trailerze występują bowiem również Ashley Graham i Luis Sera.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera 24 marca 2023 roku. Należy także pamiętać, że wspomniana produkcja – podobnie jak Resident Evil Village – nie otrzyma polskiej wersji językowej.