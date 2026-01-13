Wyciekły pierwsze gry z PlayStation Plus Extra i Premium na styczeń. Nie zabraknie głośnych hitów

Sony postarało się z pierwszą tegoroczną ofertą w PS Plus Extra i Premium.

Styczeń zapowiada się wyjątkowo mocno dla subskrybentów PlayStation Plus Extra oraz Premium. Choć na oficjalne ogłoszenie Sony trzeba jeszcze chwilę poczekać, do sieci wyciekły tytuły pierwszych gier, które znajdą się w ofercie. Za najnowsze doniesienia odpowiada niezawodna strona Dealabs, która wielokrotnie podawała prawidłowe informacje o ofertach, jeszcze przed ich oficjalnymi zapowiedziami.

Według wycieku, oficjalna prezentacja styczniowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium odbędzie się już jutro, czyli w środę 14 stycznia o godzinie 17.30 czasu polskiego. Już teraz jednak wiadomo, że Sony szykuje zestaw, który może przyciągnąć uwagę nawet najbardziej wymagających graczy. Największą gwiazdą styczniowego katalogu ma być Resident Evil Village, który po raz pierwszy trafi do oferty abonamentowej PlayStation. Produkcja Capcomu będzie dostępna zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 4, a co ciekawe, w tym samym okresie ma również zadebiutować w usłudze Xbox Game Pass. To bez wątpienia jeden z najmocniejszych punktów całej selekcji.

Drugim filarem styczniowej aktualizacji biblioteki ma być Like a Dragon Infinite Wealth. Najnowsza odsłona serii od studia Ryu Ga Gotoku zebrała bardzo dobre recenzje i do tej pory nie była dostępna w żadnym modelu subskrypcyjnym. Jej pojawienie się w PlayStation Plus Extra może być dla wielu graczy idealną okazją do nadrobienia jednej z najlepiej ocenianych premier ostatnich lat. Oprócz tych dwóch tytułów, abonenci Extra i Premium mają otrzymać także Expeditions: A MudRunner Game, A Quiet Place: The Road Ahead, The Exit 8 oraz art of rally. Cała piątka gier ma trafić do katalogu już za tydzień, czyli 20 stycznia 2026 roku. Coś dla siebie znajdą również subskrybenci wersji Premium. W katalogu klasyków ma pojawić się kultowe Ridge Racer z pierwszego PlayStation. Wszystko wskazuje na to, że będzie to klasyczna wersja znana z konsoli Sony, a nie edycja Arcade Archives 2 z dodatkowymi funkcjami. Warto przypomnieć, że w katalogu dostępne są już Ridge Racer 2 oraz Ridge Racer Type 4, co czyni ofertę dla fanów retro wyścigów jeszcze bardziej kompletną. PlayStation Plus – oferta gier w Extra i Premium na styczeń 2026 Resident Evil Village (PS5/PS4)

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5/PS4)

Expeditions: A MudRunner Game (PS5/PS4)

A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

art of rally (PS5/PS4)

The Exit 8 (PS5/PS4)

Ridge Racer (tylko Premium)

