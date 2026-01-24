Kolejny remake Resident Evil w "fazie rozwoju"?

Głos w tej sprawie zabrał branżowy insider, NateTheHate. Według jego źródeł Resident Evil Code: Veronica Remake cały czas powstaje, a prace nad produkcją toczą się w niezłym tempie . W efekcie odnowiona gra, a w praktyce stworzony całkowicie od nowa tytuł powinien ujrzeć światło dzienne w trakcie kolejnych 18 miesięcy, czyli w 2027 roku.

Następny w kolejce do odświeżenia ma być Resident Evil Code: Veronica . Przy tym niewykluczone, że premiera tej produkcji już za kilkanaście miesięcy .

Resident Evil Code: Veronica ukazało się na początku 2000 roku, ale tylko na konsolach – były to Dreamcast, PlayStation 2 i 3, GameCube oraz Xbox 360. Akcja gry dzieje się po wydarzeniach z Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3: Nemesis, głównymi bohaterami są zaś siostra i brat, Claire i Chrisa Redfieldowie. Code: Veronica pozostaje drugą najlepiej ocenianą częścią RE w serwisie Metacritic, gdzie ze średnią 94 ustępuje jedynie RE4.

O remake’u Code: Veronica plotkowano już pół roku temu. Wtedy też pojawiły się doniesienia, jakoby nad grą pracować mieli deweloperzy odpowiedzialni za Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 4 Remake. Gdyby tak było, oznaczałoby, że Capcom sięgnął po twórców, którzy mają już wprawę w odświeżaniu starych pozycji i nadawaniu im nowego blasku.

Wszak zarówno odświeżone RE2, jak i zremake’owane RE4 zebrały wysokie oceny. Ta druga produkcja na Gram.pl zgarnęła nawet notę 8,5. Nieco gorzej na tym tle wypada Resident Evil 3 Remake, aczkolwiek warto zaznaczyć, że nad tym projektem czuwały inne osoby niż nas “dwójką” i “czwórką”, co na pewno nie było bez znaczenia, jeżeli chodzi o końcowy rezultat prac.