Resident Evil 0 Remake miał zostać zrestartowany. Teraz fani mogą odetchnąć

Marka Resident Evil chyba już dawno nie miała tak dobrej passy. Seria horrorów od Capcomu zdecydowanie znajduje się na fali wznoszącej.

W efekcie ogromna grupa graczy czeka na kolejne informacje o losach franczyzy. Capcom Div 1

Resident Evil 0 Remake zrestartowany i oddany głównemu zespołowi?

Według plotek Capcom zaiste ma pracować nad odświeżeniem kolejnej ze starszych odsłon. W tym wypadku mowa o Resident Evil 0 Remake, które miałoby trafić na rynek w 2027 roku. O pracach nad tym tytułem mówiło się już jakiś czas temu, ale znany insider o nicku Dusk Golem donosi, iż projekt w połowie procesu deweloperskiego miał zostać zrestartowany. Jednocześnie podjęta została podobno decyzja o zmianie studia odpowiedzialnego za ten tytuł z Capcom Div 2, tworzącego wcześniej chłodno przyjętą zremake’owaną wersję Resident Evil 3, na główny zespół, czyli Capcom Div 1. Gdyby była to prawda, to zdecydowanie byłby dobre informacje.