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Resident Evil 0 Remake miał zostać zrestartowany. Teraz fani mogą odetchnąć

Maciej Petryszyn
2026/06/12 20:30
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Marka Resident Evil chyba już dawno nie miała tak dobrej passy. Seria horrorów od Capcomu zdecydowanie znajduje się na fali wznoszącej.

W efekcie ogromna grupa graczy czeka na kolejne informacje o losach franczyzy. Capcom Div 1

Resident Evil 0
Resident Evil 0

Resident Evil 0 Remake zrestartowany i oddany głównemu zespołowi?

Według plotek Capcom zaiste ma pracować nad odświeżeniem kolejnej ze starszych odsłon. W tym wypadku mowa o Resident Evil 0 Remake, które miałoby trafić na rynek w 2027 roku. O pracach nad tym tytułem mówiło się już jakiś czas temu, ale znany insider o nicku Dusk Golem donosi, iż projekt w połowie procesu deweloperskiego miał zostać zrestartowany. Jednocześnie podjęta została podobno decyzja o zmianie studia odpowiedzialnego za ten tytuł z Capcom Div 2, tworzącego wcześniej chłodno przyjętą zremake’owaną wersję Resident Evil 3, na główny zespół, czyli Capcom Div 1. Gdyby była to prawda, to zdecydowanie byłby dobre informacje.

GramTV przedstawia:

Dyskusja, w ramach której insider podał te informacje, wyglądała tak:

  • Dusk Golem: Muszę przyznać, że choć uwielbiałem remake'i Resident Evil 2 oraz 4, to szczerze mówiąc, poziom mojego ekscytacji i wyczekiwania jest znacznie większy w przypadku odświeżonych wersji Code Veronica oraz Zero. Mam mnóstwo powodów, by tak uważać, ale nawet ja sam jestem nieco zaskoczony tym, jak bardzo się na nie ekscytuję.
  • Rweary800: Remake 0 budzi obawy, jeśli pracuje nad nim zespół odpowiedzialny za RE3R.
  • Dusk Golem: Został zrebootowany w połowie produkcji i po tym reboocie pracami przewodzi obecnie Capcom Div 1.

Resident Evil 0 pierwotnie trafiło na rynek pod koniec 2002 roku, ukazując się wówczas na konsoli GameCube. W kolejnych latach powstawały również porty na Nintendo Wii, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One oraz komputery osobiste. Niemniej nim jeszcze ewentualna odświeżona wersja Zero trafi na rynek, otrzymamy remake Resident Evil Code: Veronica oraz być może dodatek do Resident Evil Requiem.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20154-the-resident-evil-0-remake-is-reportedly-being-handed-over-to-capcom-s-main-team

Tagi:

News
Capcom
plotka
remake
Plotki
Resident Evil
Resident Evil Zero
Resident Evil 0
Resident Evil 0 Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112