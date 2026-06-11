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Capcom ma inne priorytety. DLC do Resident Evil Requiem może jeszcze długo nie nadejść

Maciej Petryszyn
2026/06/11 19:15
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Resident Evil Requiem to jeden z największych hitów tego roku. Niemniej od jego premiery minęły już prawie 4 miesiące.

To czas wystarczający, by najbardziej zdeterminowani ukończyli grę. Przydałoby się dołożyć nową zawartość fabularną.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

DLC do Resident Evil Requiem nie w 2026?

Co więcej, od dawna już pojawiają się plotki na temat pierwszego fabularnego DLC do Resident Evil Requiem. Nic więc dziwnego, że wszyscy uznali za pewnik, iż coś więcej w tym temacie usłyszymy podczas ostatniego tygodnia pokazów. Było State of Play, było Summer Game Fest, było też XBOX Games Showcase – okazji było aż nadto. Zresztą, nawet przyglądając się czatom transmisji ze wspomnianych prezentacji widać było, na co czekają fani. Tymczasem marka Resident Evil pojawiła się jedynie przy okazji zapowiedzi Resident Evil Veronica, czyli remake’a produkcji z 2000 roku. Natomiast o DLC do Requiem cisza.

GramTV przedstawia:

Premiera Veronica planowana jest na 2027 rok. Wydaje się więc, że raczej nie ma co spodziewać się dodatku do Resident Evil Requiem w tym roku. Obecnie pełne skupienie Capcomu spoczywa właśnie na nadchodzącym remake’u i wydaje się, że dopiero po zakończeniu prac na tapet trafi rozszerzenie do RE9. O takim rozwoju wypadków informuje również jeden z branżowych leakerów. – Chodzą słuchy, że DLC do RE9 ukaże się po Resident Evil Veronica. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale szeptano, że to odleglejsza perspektywa – przyznał niedawno znany insider, Dusk Golem.

Na razie więc posiadacze Resident Evil Requiem muszą zadowolić się darmowym DLC o nazwie Leon musi zginąć, serio, które ukazało się na początku maja. To wprowadziło do gry tryb nastawiony przede wszystkim na dynamiczną walkę i szybkie tempo rozgrywki. W trakcie zabawy gracze przechodzą kolejne etapy jako Leon, odblokowując przy tym specjalne zdolności wzmacniające postać.

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-requiem-story-dlc-could-be-further-away-than-first-thought/

Tagi:

News
DLC
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Resident Evil
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Resident Evil Requiem
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112