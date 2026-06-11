Capcom ma inne priorytety. DLC do Resident Evil Requiem może jeszcze długo nie nadejść

To czas wystarczający, by najbardziej zdeterminowani ukończyli grę. Przydałoby się dołożyć nową zawartość fabularną.
DLC do Resident Evil Requiem nie w 2026?
Co więcej, od dawna już pojawiają się plotki na temat pierwszego fabularnego DLC do Resident Evil Requiem. Nic więc dziwnego, że wszyscy uznali za pewnik, iż coś więcej w tym temacie usłyszymy podczas ostatniego tygodnia pokazów. Było State of Play, było Summer Game Fest, było też XBOX Games Showcase – okazji było aż nadto. Zresztą, nawet przyglądając się czatom transmisji ze wspomnianych prezentacji widać było, na co czekają fani. Tymczasem marka Resident Evil pojawiła się jedynie przy okazji zapowiedzi Resident Evil Veronica, czyli remake’a produkcji z 2000 roku. Natomiast o DLC do Requiem cisza.
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