Capcom ma inne priorytety. DLC do Resident Evil Requiem może jeszcze długo nie nadejść

Premiera Veronica planowana jest na 2027 rok. Wydaje się więc, że raczej nie ma co spodziewać się dodatku do Resident Evil Requiem w tym roku. Obecnie pełne skupienie Capcomu spoczywa właśnie na nadchodzącym remake’u i wydaje się, że dopiero po zakończeniu prac na tapet trafi rozszerzenie do RE9. O takim rozwoju wypadków informuje również jeden z branżowych leakerów. – Chodzą słuchy, że DLC do RE9 ukaże się po Resident Evil Veronica. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale szeptano, że to odleglejsza perspektywa – przyznał niedawno znany insider, Dusk Golem.

Na razie więc posiadacze Resident Evil Requiem muszą zadowolić się darmowym DLC o nazwie Leon musi zginąć, serio, które ukazało się na początku maja. To wprowadziło do gry tryb nastawiony przede wszystkim na dynamiczną walkę i szybkie tempo rozgrywki. W trakcie zabawy gracze przechodzą kolejne etapy jako Leon, odblokowując przy tym specjalne zdolności wzmacniające postać.