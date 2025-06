Rennsport ujawnia plany dotyczące trybu jednoosobowego. Zmiany nadejdą jeszcze tej jesieni

W miarę jak Rennsport zbliża się do swojej pełnoprawnej premiery na PC oraz konsolach, twórcy gry ujawniają coraz więcej szczegółów na temat trybu jednoosobowego.

Jedną z największych zmian będzie wprowadzenie wyścigów z rywalami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, których dotąd w grze brakowało. To oznacza, że gracze wreszcie będą mogli doskonalić swoje umiejętności także offline, bez konieczności rywalizacji z innymi przez Internet. Według Kima Orremarka, dyrektora kreatywnego Rennsport, AI pozwoli graczom na ustawienie własnych parametrów wyścigu, takich jak weekendowe sesje wyścigowe czy inne standardowe elementy. Ale to nie wszystko, ponieważ deweloperzy planują coś więcej niż tylko pojedyncze wyścigi. Tryb jednoosobowy będzie się opierał na serii starannie zaprojektowanych wyzwań, które stawiają gracza w konkretnych, dynamicznych sytuacjach rodem z prawdziwego motorsportu. Orremark powiedział:

Choć Rennsport długo pozostawał w fazie wczesnego dostępu i skupiał się głównie na ściganiu online, teraz wiemy, że rozbudowana zawartość dla jednego gracza pojawi się wraz z wersją 1.0 jeszcze tej jesieni. Według konkretniejszych zapowiedzi, powinno się to stać najprawdopodobniej we wrześniu.

Na przykład możesz prowadzić prototyp klasy LMDh i próbować przebić się przez stawkę GT3 w trakcie wyścigu długodystansowego. To ciasne, intensywne scenariusze, jak nagłówki ze świata wyścigów.

Najbardziej ambitnym celem twórców jest odtworzenie realnych wydarzeń motorsportowych w grze, dokładnie jeden do jednego. Do tego celu studio współpracuje z zewnętrzną firmą, by zrealizować wizję misji opartych na autentycznych sytuacjach z torów wyścigowych. Jak wytłumaczył dyrektor marketingu Robert Rossi:

To wydarzyło się naprawdę, a my w grze postawimy cię w tej samej sytuacji.

Technologia umożliwiająca takie przeniesienie już działa, ale zespół wciąż pracuje nad dopasowaniem przestrzeni, dynamiki i prędkości pojazdów, by wszystko się zgadzało. Te misje będą dostępne już w dniu premiery, a ich liczba ma się sukcesywnie powiększać.