Rennsport otrzymuje kolejną aktualizację. Nowe dźwięki, otwarte setupy i darmowy Nordschleife

Symulator wyścigowy Rennsport wprowadza długo wyczekiwane zmiany w najnowszej aktualizacji. Gra nadal pozostaje we wczesnym dostępie.

Patch oznaczony numerem 1.13.0 dodaje do Rennsport między innymi możliwość modyfikowania setupów samochodów, czyli coś, czego społeczność domagała się od dawna. Jak to jednak mówią, lepiej późno niż wcale.

Rennsport z nową aktualizacją

Od momentu ogłoszenia projektu minęły trzy lata, a gracze mogli dotychczas ścigać się wyłącznie na sztywnych ustawieniach w ramach kolejnych sezonów serii R1. Teraz się to zmienia i choć nie wszystkie wartości będą jeszcze dostępne w wersji we wczesnym dostępie, to pełna swoboda konfiguracji ma nadejść wraz z premierą gry zaplanowaną na wrzesień 2025. Twórcy poinformowali również o zmianach w działaniu systemów ABS i kontroli trakcji, a także o poprawionej obsłudze kierownic Fanatec i Logitech.